«Предал и бросил». Лазарева рассказала подробности развода с Шацем

Ведущая Татьяна Лазарева заявила, что бывший муж Михаил Шац предал и бросил ее

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Проживающая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о своих неудачах в личной жизни. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* она поделилась подробностями своего развода с юмористом Михаилом Шацем*.

«Потому что предал и бросил», — объяснила Лазарева* причину развода.

По словам телеведущей, он был самым близким человеком. Она уточнила, что в какой-то момент отношения с шоуменом начали сильно портиться. Происходили разные ситуации, после которых Лазарева* не смогла больше ему доверять.

«А зачем мне такой человек? Не нужен», — сказала она.

Артистка добавила, что Шац* стал гражданином Израиля, он проживает в Тель-Авиве и занимается стендапом.

На днях стало известно, что Лазарева* рискует попасть под еще одно уголовное дело. Ее планируют привлечь к ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

* Признаны иностранными агентами в России.

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