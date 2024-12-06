«Мечтаю». Татьяна Лазарева захотела обратно в Россию

Уехавшая заграницу и раскритиковавшая действия властей телеведущая Татьяна Лазарева* заскучала по родине. Она призналась на YouTube-канале Фариды Курбангалеевой*, что мечтает вернуться в Россию.

«Конечно, я не исключаю, что я туда [в Россию] вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала она.

Ведущая пожаловалась на трудности с ассимиляцией в новой стране. Однако она допустила, что никогда не сможет побывать в России, ведь против нее возбуждили уголовное дело об оправдании терроризма.

Лазарева* родилась в Новосибирске, стала известной благодаря проектам «О.С.П.-студия» и «33 квадратных метра». В июле 2022 года Минюст внес ее в реестр иноагентов, а два года спустя телеведущая стала фигуранткой уголовного дела. Росфинмониторинг причислил ее к террористам и экстремистам, а МВД объявило в международный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.