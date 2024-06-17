«Из того же теста». Дело об оправдании терроризма возбудили против Татьяны Лазаревой

Телеведущую Лазареву объявили в розыск по делу об оправдании терроризма

Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма. Документ с ответом МВД по этому поводу опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале .

Согласно материалам, в высказываниях в Лазаревой* об атаках беспилотников на российские регионы нашли «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». Результаты проверки 14 мая направили в столичный главк Следственного комитета, а 17 мая возбудили уголовное дело.

Чиновник сравнил телеведущую с военной преступницей Антониной Макаровой, которую в годы Великой Отечественной войны пленили немцы. Она согласилась исполнять смертные приговоры и расстреляла около 1500 человек, в основном советских партизан и мирных жителей.

«По мне, иноагент Татьяна Лазарева* и прочие „коллаборационисты“ вылеплены из того же теста. За содеянное спросим и с них», — написал Альшевских.

Об объявлении телеведущей в розыск стало известно 13 июня. Ее карточка появилась в базе МВД.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.