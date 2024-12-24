Татьяне Лазаревой заочно дали 6,5 года колонии за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам колонии общего режима за оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры иноагент Татьяна Лазарева* заочно приговорена к шести годам шести месяцам в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма », — заявили в ведомстве.

Требования адвоката об оправдании Лазаревой* суд отклонил и заочно ее арестовал. Также ей на 4 года запретили пользоваться публиковать информацию и вести социальные сети.

По версии следствия, в одном из своих интервью, записанном 14 августа 2023 года, иноагент сказала, что считает осуществление террористических атак в России допустимым. Спустя год она стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.

Процесс прошел в заочной форме, потому что Лазарева* уехала из России и сейчас проживает в Испании. МВД объявило ее в международный розыск.

*Внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.