Сегодня 14:55 Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве Юрист Крохин оценил шансы покупателя квартиры Долиной вернуть средства 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Знаменитости

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Народная артистка России Лариса стала жертвой мошенников. Аферистам удалось обвести звезду вокруг пальца, лишив ее огромной суммы и, возможно, квартиры. Возможно ли не попасться на удочку злоумышленников, разбирался 360.ru

Ущерб на 200 миллионов рублей Утром 13 августа несколько Telegram-каналов сообщили, что в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках попытались проникнуть пять человек. Они назвали себя новыми собственниками жилища. Охранники жилого комплекса не пропустили подозрительных людей. На место вызвали правоохранителей. В дальнейшем оказалось, что Долина стала жертвой мошенников. В апреле телефонные аферисты убедили народную артистку продать квартиру — певица поверила, что на ее недвижимость охотятся мошенники. Вырученные средства, по рекомендации этих «советчиков», она положила на «безопасный счет». В итоге знаменитость отправила злоумышленникам 112 миллионов рублей, которые получила после продажи квартиры, и еще 68 миллионов рублей сбережений. Когда певица поняла, что ее обманули, она попросила юристов обратиться в суд, чтобы недвижимость арестовали.

Кто купил квартиру Долиной По информации Telegram-канала Shot, добросовестным покупателем квартиры Долиной стала ничего не подозревающая разведенная 34-летняя мать-одиночка Полина Л. Источник канала уточнил, что ранее женщина работала в московской инженерно-консалтинговой компании, на нее не было зарегистрировано каких-либо бизнесов. С учетом стоимости недвижимости артистки (а речь идет о сумме более 100 миллионов рублей) возник логичный вопрос, а не стала ли сама Полина Л. жертвой мошенников. Ведь таких средств у одинокой матери, скорее всего, могло не быть. Даже в ипотеку такую элитную недвижимость она, вероятно, брать бы не стала. Адвокат Александр Добровинский заявил Shot, что сделку могут аннулировать через суд. Если Долина не подписывала соответствующие документы, никто не мог от ее лица продавать квартиру, подчеркнул юрист. Покупателям же, по его словам, также придется обращаться в суд для возврата своих средств. «[Им предстоит] подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца — непосредственно того, с кем они подписали договор купли-продажи. Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки», — предупредил он. Известно, что недвижимость Долиной продавали через риелторское агентство, которое и нашло покупательницу. Она внесла задаток в мае. И в фирме о многомиллионном обмане также не подозревали.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Микрокредит по дипфейку Скандальная история с элитной квартирой в Москве — не первый случай, когда Ларису Долину атакуют мошенники. В конце июля аферисты попытались взять на имя певицы кредит на 50 миллионов рублей под залог недвижимости. При этом они использовали дипфейк с паспортными данными народной артистки. К счастью, в тот раз обошлось без потерь: бдительные сотрудники банка отказали в выдаче подозрительного займа. И если этот случай с микрокредитом Долина никак не комментировала, то после ЧП с квартирой выложила официальное обращение в своем Telegram-канале, где подтвердила часть данных, которые публиковали СМИ. «В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — подчеркнула певица.

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Она уточнила, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело о мошенничестве, а на квартиру в Хамовниках наложили арест. Также Долина предупредила о том, что ее личный аккаунт в Instagram* взломали и неизвестные злоумышленники опубликовали там пост в поддержку Украины.

Они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. Лариса Долина

Атаковавшие Долину мошенники были с Украины? По информации источника ТАСС, в деле Долиной есть украинский след. Звонили артистке мошенники, которые находились на территории этой страны, уточнил собеседник агентства. Shot при этом отмечает, что, помимо московской, аферисты пытались завладеть и латвийской недвижимостью певицы. В Юрмале, по данным канала, у Долиной имеется две квартиры в ЖК на побережье Рижского залива. Одна из них — двухкомнатная, а вторая — четырехкомнатная, добавил источник канала. Примерная стоимость обеих квартир оценивается в 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальные данные по делу Долиной Вечером 13 августа представитель МВД Ирина Волк сообщила о расследовании уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 миллионов рублей. Его возбудили в день обращения потерпевшей. Имя москвички Волк при этом не уточнила, но привела другие подробности. По ее словам, в полицию женщина обратилась в августе и рассказала, что получала телефонные звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они утверждали, что хотят предотвратить мошенничество. «Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности», — перечислила Волк. Полученные средства она также перевела на счета, которые ей сказали. Помимо переводов, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные через курьера. «В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам», — подчеркнула представитель МВД. Также она подтвердила, что на квартиру женщины по ходатайству следователя наложили арест. В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанную женщину-курьера уже арестовали.

Сможет ли Долина вернуть свою квартиру? Если Долина и ее юристы докажут несостоятельность сделки, певица сможет вернуть свою квартиру. По словам адвоката Михаила Бойцова, оспорить сделку можно через суд. Ее признают недействительной, если удастся доказать, что подпись была поддельная, продавец не подписывал договор купли-продажи и не давал доверенность на совершение сделки. Подлинность росписи должна установить экспертиза. Но как быть второй стороне этой сделки? Практика судебных споров, когда есть добросовестный покупатель, очень противоречива. Статус Долиной и внимание со стороны правоохранительных органов может сыграть в ее пользу, отметил в беседе 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы и юрист Константин Крохин. «Если же говорить об обычной ситуации, закон говорит следующее: в том случае, если покупатель не знал о преступном характере действий продавцов, либо продавец не знал о них, если недвижимость выпала из законного владения не вопреки воле, то он считается добросовестным в том случае, если помещение продали по рыночной цене, есть источник средств и нет признаков соучастия. В этой ситуации покупатель защищен законом», — пояснил эксперт.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

По прогнозу Крохина, доказать свои права на недвижимость покупателю будет весьма сложно. А вернуть свои деньги сложнее вдвойне, ведь их придется требовать с аферистов, после того как суд признает сделку недействительной. «Если это действительно мошенники, суд вынесет приговор, что недвижимость продали криминальным путем, а собственник не осознавал своих действий, то есть Лариса Долина подверглась действиям криминальной группы — в этом случае защита добросовестного покупателя не действует», — подчеркнул юрист. Пока, продолжил он, известно, что есть уголовное дело, задержанный участник, который дает показания, потерпевшая Лариса Долина и ее слова о криминальной схеме. Показания покупателя тоже оценят на предмет соучастия. «Учитывая все перечисленное, я думаю, что приобретателю не удастся доказать право собственности на недвижимость», — убежден собеседник 360.ru.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Как защититься от мошенников Крохин уверен, что в цифровую эпоху на месте Долиной мог оказаться каждый. В делах, связанных с деньгами и недвижимостью, никогда не стоит спешить, подчеркнул он. «Если кто-то советует сделать что-то быстро — остановитесь. Возьмите паузу, посоветуйтесь со знакомыми, юристами. Очень часто мошеннические сделки с недвижимостью прекращаются, когда родственники становятся свидетелями разговоров с аферистами», — отметил эксперт. Отдельно юрист предостерег покупателей недвижимости. Торопиться со сделками никогда не стоит, даже если есть попытки убедить, что сейчас самая лучшая цена, пояснил Крохин. Вместо скоропалительных решений, по его мнению, лучше, наоборот, взять паузу.

Фото: Freepik

Введение электронных сделок, по его мнению, усугубило ситуацию, так как недвижимость продается за несколько дней. При такой скорости люди не всегда успевают все взвесить, узнать дополнительную информацию. «Это время охлаждения, когда можно проверить все, узнать, сколько было собственников, чья сейчас недвижимость, сходить в дом и поговорить с соседями. Нормальные люди так и покупают квартиры», — подчеркнул специалист. Во время повторных проверок может всплыть информация о банкротстве, прописанных несовершеннолетних, привел пример эксперт. Во избежание тех или иных негативных последствий для себя к делам с недвижимостью стоит подходить с холодной головой и не спеша.

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