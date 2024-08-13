Певица Долина заявила о возбуждении дела по факту мошенничества с ее квартирой

Певица Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Она выложила обращение к поклонникам и СМИ в своем Telegram-канале .

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — заявила певица.

Артистка уточнила, что в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, а ее признали потерпевшей. Также на квартиру Долиной наложили арест.

Кроме того, мошенники взломали аккаунт певицы в социальной сети Instagram* и опубликовали в нем пост в поддержку Украины.

«Они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — отметила Долина.

Она добавила, что в интересах следствия подробных комментариев дать не может и попросила журналистов не беспокоить ее.

По информации СМИ, мошенникам удалось выманить у Долиной 180 миллионов рублей. Певица продала продала квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения на «безопасный счет», а когда она поняла, что ее обманули, то попросила юристов обратиться в суд, чтобы арестовать недвижимость. При этом новых собственников, которые заплатили за покупку жилья, в дом не пустила охрана жилого комплекса.

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