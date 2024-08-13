Адвокат оценил шансы обманутых владельцев квартиры Долиной вернуть деньги

Певица Лариса Долина попалась на удочку мошенников: она продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги аферистам. Когда артистка поняла, что ее обманули, она попросила юристов обратиться в суд, чтобы арестовать недвижимость. При этом новых собственников, которые заплатили за покупку жилья, в дом не пустила охрана жилого комплекса. Как действовать в таком случае и каковы шансы вернуть деньги, рассказал 360.ru адвокат Михаил Бойцов.

«Можно обратиться с иском в суд и оспорить саму сделку в том случае, если договор купли-продажи продавец не подписывал и доверенность не выдавал. Если это будет доказано, значит подпись поддельная. Если подпись поддельная, то это можно установить с помощью экспертизы», — объяснил он.

Аналогичный подход применяется, если договор подписывало доверенное лицо. В таком случае доверенность должна быть нотариально заверена. Ее подлинность проверяется по QR-коду.

Кроме того, мошенники пытались взять на Долину кредит на 50 миллионов рублей под залог квартиры, используя дипфейк певицы с паспортными данными. По словам Бойцова, у такого видео сомнительная юридическая ценность. При заключении сделок с недвижимостью такую процедуру не используют, а банки прибегают к ней лишь для отчетности.

«В правовом поле это очень сомнительная история. Доказательством это быть может, но я убежден, что ни один суд никогда не примет такое доказательство в споре о недвижимости», — сообщил адвокат.

Он выразил уверенность, что в случае с Долиной будет возбуждено уголовное дело и после в судебном порядке пострадавшие могут рассчитывать на возврат средств.

«В рамках уголовного дела можно подать гражданский иск. Шансов на возврат денег у них, прямо скажем, немного, потому что, скорее всего, не с чего будет возвращать», — уточнил Бойцов.

Адвокат отметил, что для подтверждения прав на квартиру нужна выписка из единого государственного реестра недвижимости.

«Если мы предполагаем, что документы у них настоящие, в том смысле, что действительно прошла регистрация даже на основании поддельного договора, то эти новые собственники являются реальными собственниками квартиры до того момента, пока их собственность не оспорена, то есть не вынесено судебное решение о признании сделки недействительной или какое-то иное решение, обнуляющее фактически их собственность. До этого момента они могут пользоваться квартирой. Сотрудники ЖК молодцы, но это волюнтаризм: они не имеют права не пускать собственника в его квартиру», — сказал Бойцов.

Директор Долиной Сергей Пудовкин уточнил 360.ru, что ситуация вокруг недвижимости певицы сложная, однако подробности не сообщил. По его словам, вопросом занимаются серьезно и «реакция будет жесткой».