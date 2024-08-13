Стало известно, как мошенникам удалось обмануть Долину при продаже квартиры

Мошенники начали разводить певицу Ларису Долину на продажу квартиры в Москве еще в апреле. При этом сделку зарегистрировало официальное риелторское агентство, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, артистка продала квартиру за 112 миллионов рублей. Полученные средства она перевела на «безопасный счет», предоставленный аферистами. Кроме этого, они смогли выманить у Долиной 68 миллионов рублей сбережений.

Продажей квартиры занималось риэлтерское агентство, которое нашло покупателей. Новые владельцы внесли задаток в мае, после чего в офисе компании подписали необходимые документы и передали деньги. При этом ни фирма, ни новые собственники, ни артистка и ее окружение не знали, что это все часть плана мошенников.

По данным Mash, в общей сумме певица перевела аферистам около 180 миллионов рублей. В течение месяца она должна была отдать ключи новым владельцам, однако поняла, что ее обманули, и попросила юристов обратиться в суд, чтобы арестовать квартиру.

Авторы публикации уточнили, что Долина может вернуть недвижимость, если сделку признают недействительной. При этом семейная пара из Москвы, купившая жилье, рискует остаться ни с чем.

Директор певицы Сергей Пудовкин в разговоре с 360.ru пообещал жесткую реакцию после произошедшего с недвижимостью артистки. Он добавил, что сейчас находится за границей и не может подтвердить попытку захвата квартиры мошенниками.