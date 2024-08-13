«История сложная». Директор Долиной отреагировал на попытку захвата квартиры певицы

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал попытку захвата мошенниками квартиры артистки в Хамовниках. В разговоре с 360.ru он предложил дождаться решения правоохранительных органов.

Долина едва не лишилась дома из-за мошенников, которые с помощью дипфейка попытались взять кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости. Однако бдительные сотрудники организации отказали аферистам.

Сегодня утром к квартире 68-летней артистки приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками и попытались проникнуть в помещение. Охранники сообщили об этом в полицию и заблокировали все выходы из жилого комплекса.

«История сложная. Надо ждать решения следственных органов», — сказал Пудовкин.

Он добавил, что сейчас находится за границей и не может подтвердить или опровергнуть попытку захвата квартиры мошенниками.

«Эта информация — к следственным органам. Этим вопросом занимаются серьезно, и максимально жестким образом будет реакция», — заключил директор артистки.

Ранее другие мошенники попытались обмануть звезд, присылая сообщения от имени актера Гоши Куценко. Аферисты просили перечислить средства на благотворительные нужды.