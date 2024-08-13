«История сложная». Директор Долиной отреагировал на попытку захвата квартиры певицы
Директор Долиной Пудовкин пообещал жесткую реакцию на попытку захвата квартиры
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал попытку захвата мошенниками квартиры артистки в Хамовниках. В разговоре с 360.ru он предложил дождаться решения правоохранительных органов.
Долина едва не лишилась дома из-за мошенников, которые с помощью дипфейка попытались взять кредит на 50 миллионов рублей под залог ее недвижимости. Однако бдительные сотрудники организации отказали аферистам.
Сегодня утром к квартире 68-летней артистки приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками и попытались проникнуть в помещение. Охранники сообщили об этом в полицию и заблокировали все выходы из жилого комплекса.
«История сложная. Надо ждать решения следственных органов», — сказал Пудовкин.
Он добавил, что сейчас находится за границей и не может подтвердить или опровергнуть попытку захвата квартиры мошенниками.
«Эта информация — к следственным органам. Этим вопросом занимаются серьезно, и максимально жестким образом будет реакция», — заключил директор артистки.
Ранее другие мошенники попытались обмануть звезд, присылая сообщения от имени актера Гоши Куценко. Аферисты просили перечислить средства на благотворительные нужды.