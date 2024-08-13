Мошенники покушались на латвийскую недвижимость Ларисы Долиной

Shot: мошенники пытались завладеть недвижимостью певицы Ларисы Долиной в Латвии

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мошенники пытались завладеть латвийской недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Общая сумма активов артистки в Юрмале превышает 95 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в последнее время неизвестные активно интересовались зарубежными квартирами Долиной, изучая возможность их покупки. Авторы публикации предположили, что это могли быть те же мошенники, выманившие у певицы 180 миллионов рублей. Часть этих средств она получила от продажи своей недвижимости в центре Москвы.

Вдобавок Долина не может попасть в Юрмалу, где у нее куплены две квартиры в элитном жилом комплексе. Она приобрела недвижимость в ЖК «Янтарная резиденция» в районе Дзинтари на побережье Рижского залива в конце 2011 года после рождения внучки. В собственности артистки находятся двухкомнатная и четырехкомнатная квартиры. Их примерная стоимость оценивается в 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно, поделились журналисты Shot.

Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Она опубликовала обращение к поклонникам и СМИ и объяснила, что в интересах следствия подробных комментариев дать не может. Правоохранители возбудили уголовное дело, а на квартиру певицы наложили арест.

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