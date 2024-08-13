Долиной звонили мошенники с Украины

Злоумышленники, вынудившие певицу Ларису Долину продать квартиру и перевести деньги якобы на безопасные счета, звонили ей с Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие выяснило, что телефонные аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они звонили артистке с апреля по 25 июля, убеждая Долину под предлогом сохранения денег перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и средства от продажи квартиры передать курьеру.

«Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — сказал собеседник агентства.

Ранее суд заключил под стражу курьера мошенников.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы, на квартиру певицы наложен арест.

До этого эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с RT рекомендовал россиянам расценивать как потенциально мошеннические любые звонки.

Ранее жертвой мошенников стала бывшая мисс Москва Алеся Семеренко, которую обманули на 5,3 миллиона рублей.