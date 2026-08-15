15 августа 2026 21:27 «Никогда ее не прощу». Мать Тиммы — о последней встрече с сыном и лжи Седоковой Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Почти два года прошло с тех пор, как не стало латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен покончил с собой вскоре после развода с певицей Анной Седоковой, с которой его связывали страстные, но нестабильные отношения. Мать Яниса — Аусма Тимма — до сих пор не может прийти в себя после случившегося. В преддверии очередного судебного заседания по иску к бывшей невестке она рассказала свою правду о браке сына с исполнительницей хита «Шантарам».

В чем мать Тиммы винит Седокову Яниса не стало в декабре 2024 года. Спортсмену было всего 32 года, и его смерть шокировала поклонников и близких людей. Как рассказала родительница Тиммы в беседе с news.ru, о случившемся она узнала по радио — там сказали, что баскетболиста больше нет. «Я сразу начала звонить Седоковой, чтобы уточнить, правда ли это. Она не поднимала трубку», — рассказала Аусма. Лишь спустя некоторое время Анна перезвонила бывшей свекрови. По словам женщины, экс-солистка группы «ВИА Гра», с которой ее сын прожил четыре года, пообещала помочь с пересылкой тела погибшего на его родину, в Латвию. Однако на деле все вышло совсем не так, как обсуждалось по телефону.

Я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она <…> обещала: «Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте». А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Даже на опознание не соизволила прийти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына. Аусма Тимма

Мать баскетболиста уверена: ее сына предали даже после смерти. Однако, по ее словам, Седокова проявляла себя не лучшим образом задолго до трагического исхода.

Фото: РИА «Новости»

Певица рассорила спортсмена с родными? Все началось еще практически со дня свадьбы: когда Янис женился на Анне, его мать узнала эту новость только на следующий день — по фото, которое прислал ей сам спортсмен. И постепенно, как утверждает Аусма, новоиспеченная возлюбленная стала отдалять Тимму от семьи и родных. Из-за якобы неожиданных дел с Седокой, которые возникали в последний момент, баскетболист практически перестал видеться с маленьким сыном Кристианом от первого брака. «Когда он собирался приехать на день рождения к сыну — все уже было согласовано, билеты куплены, — в последний момент всегда случалось что-то „внезапное“. Оказывалось, что ехать нельзя, надо срочно лететь куда-то с Анной. Потом мы из-за нее перессорились все. <…> Янис как-то умудрялся тайком звонить Кристиансу. При ней он не мог говорить, поэтому выходил рано утром или поздно вечером на пробежку и набирал сына», — призналась безутешная мать.

Фото: РИА «Новости»

Последний раз Аусма видела сына 24 октября 2024 года, за полтора месяца до его гибели. Он приехал в Латвию на неделю. Мать вспоминает: он был полон планов, тренировался, бегал по вечерам, говорил о возвращении в большой спорт.

Он сказал: «Мама, я все решил. Я знаю, что делать дальше». <…> Он уже принял решение о разводе с Седоковой. Он ехал в Москву подписывать бумаги, готовый начать абсолютно новую жизнь.

Спустя время после смерти бывшего мужа Анна публично обвинила его в насилии и абьюзе. Даже опубликовала в соцсети фотографию Тиммы с ножом в руке. Но Аусма категорически отвергает эти обвинения. «Я никогда в жизни не поверю, что Янис поднял руку на женщину. За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду, когда ему было три года», — подчеркнула женщина. По ее словам, высокий, сильный Тимма никогда не обижал тех, кто слабее. И просто не способен был проявить агрессию в отношении женщины.

Фото: Aleksandr Kulebyakin / www.globallookpress.com

Что ответила Седокова Спустя пару дней после выхода нашумевшего интервью матери баскетболиста Седокова решилась на ответ — и ответила довольно жестко. Певица заявила, что уже второй год подвергается травле, а все обвинения в ее адрес всплывают аккурат перед очередными судебными заседаниями. «Я понимаю, что впереди суд и необходимо хоть как-то очернить меня. <…> Когда впервые прервала молчание и рассказала о том, как я жила, то я рассказала и об этом. И сейчас странно, что меня обвиняют в том, что сделали сами. Выдумывают гадости, обманывают всех и думают, что я буду, как всегда, молчать. Нет, не буду», — заявила знаменитость. Чтобы доказать свою позицию, Анна опубликовала скриншоты переписок с матерью Яниса. Исполнительница хита «Шантарам» настаивает: она предлагала любую помощь семье экс-возлюбленного, но когда ее положили в больницу на фоне стресса, организацию отправки тела взял на себя друг и бывший менеджер Тиммы.

Люди занимаются травлей уже второй год. И делают они это потому, что хотят снять ответственность с себя. Ну и жажда наживы у некоторых. И популярности на старости лет. Это не про маму. Она молода и прекрасна. Нам всем больно, очень больно. Но использовать такие слова для самопиара и манипуляций — это грязно. Анна Седокова

Артистка добавила, что близкого человека вернуть уже нельзя, однако можно прекратить издеваться над женщиной, которую он любил, — то есть над ней самой. «Напоминаю. Последним посланием Яниса было: „Наберите Ане“. Спасибо тебе за все»», — написала звезда.

Фото: РИА «Новости»