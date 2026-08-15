«Никогда ее не прощу». Мать Тиммы — о последней встрече с сыном и лжи Седоковой
Почти два года прошло с тех пор, как не стало латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен покончил с собой вскоре после развода с певицей Анной Седоковой, с которой его связывали страстные, но нестабильные отношения. Мать Яниса — Аусма Тимма — до сих пор не может прийти в себя после случившегося. В преддверии очередного судебного заседания по иску к бывшей невестке она рассказала свою правду о браке сына с исполнительницей хита «Шантарам».
В чем мать Тиммы винит Седокову
Яниса не стало в декабре 2024 года. Спортсмену было всего 32 года, и его смерть шокировала поклонников и близких людей. Как рассказала родительница Тиммы в беседе с news.ru, о случившемся она узнала по радио — там сказали, что баскетболиста больше нет.
«Я сразу начала звонить Седоковой, чтобы уточнить, правда ли это. Она не поднимала трубку», — рассказала Аусма.
Лишь спустя некоторое время Анна перезвонила бывшей свекрови. По словам женщины, экс-солистка группы «ВИА Гра», с которой ее сын прожил четыре года, пообещала помочь с пересылкой тела погибшего на его родину, в Латвию. Однако на деле все вышло совсем не так, как обсуждалось по телефону.
Я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она <…> обещала: «Я его одену, обую, гроб куплю, не переживайте». А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Даже на опознание не соизволила прийти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына.
Аусма Тимма
Мать баскетболиста уверена: ее сына предали даже после смерти. Однако, по ее словам, Седокова проявляла себя не лучшим образом задолго до трагического исхода.
Певица рассорила спортсмена с родными?
Все началось еще практически со дня свадьбы: когда Янис женился на Анне, его мать узнала эту новость только на следующий день — по фото, которое прислал ей сам спортсмен. И постепенно, как утверждает Аусма, новоиспеченная возлюбленная стала отдалять Тимму от семьи и родных.
Из-за якобы неожиданных дел с Седокой, которые возникали в последний момент, баскетболист практически перестал видеться с маленьким сыном Кристианом от первого брака.
«Когда он собирался приехать на день рождения к сыну — все уже было согласовано, билеты куплены, — в последний момент всегда случалось что-то „внезапное“. Оказывалось, что ехать нельзя, надо срочно лететь куда-то с Анной. Потом мы из-за нее перессорились все. <…> Янис как-то умудрялся тайком звонить Кристиансу. При ней он не мог говорить, поэтому выходил рано утром или поздно вечером на пробежку и набирал сына», — призналась безутешная мать.
Последний раз Аусма видела сына 24 октября 2024 года, за полтора месяца до его гибели. Он приехал в Латвию на неделю. Мать вспоминает: он был полон планов, тренировался, бегал по вечерам, говорил о возвращении в большой спорт.
Он сказал: «Мама, я все решил. Я знаю, что делать дальше». <…> Он уже принял решение о разводе с Седоковой. Он ехал в Москву подписывать бумаги, готовый начать абсолютно новую жизнь.
Спустя время после смерти бывшего мужа Анна публично обвинила его в насилии и абьюзе. Даже опубликовала в соцсети фотографию Тиммы с ножом в руке. Но Аусма категорически отвергает эти обвинения.
«Я никогда в жизни не поверю, что Янис поднял руку на женщину. За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду, когда ему было три года», — подчеркнула женщина.
По ее словам, высокий, сильный Тимма никогда не обижал тех, кто слабее. И просто не способен был проявить агрессию в отношении женщины.
Что ответила Седокова
Спустя пару дней после выхода нашумевшего интервью матери баскетболиста Седокова решилась на ответ — и ответила довольно жестко.
Певица заявила, что уже второй год подвергается травле, а все обвинения в ее адрес всплывают аккурат перед очередными судебными заседаниями.
«Я понимаю, что впереди суд и необходимо хоть как-то очернить меня. <…> Когда впервые прервала молчание и рассказала о том, как я жила, то я рассказала и об этом. И сейчас странно, что меня обвиняют в том, что сделали сами. Выдумывают гадости, обманывают всех и думают, что я буду, как всегда, молчать. Нет, не буду», — заявила знаменитость.
Чтобы доказать свою позицию, Анна опубликовала скриншоты переписок с матерью Яниса. Исполнительница хита «Шантарам» настаивает: она предлагала любую помощь семье экс-возлюбленного, но когда ее положили в больницу на фоне стресса, организацию отправки тела взял на себя друг и бывший менеджер Тиммы.
Люди занимаются травлей уже второй год. И делают они это потому, что хотят снять ответственность с себя. Ну и жажда наживы у некоторых. И популярности на старости лет. Это не про маму. Она молода и прекрасна. Нам всем больно, очень больно. Но использовать такие слова для самопиара и манипуляций — это грязно.
Анна Седокова
Артистка добавила, что близкого человека вернуть уже нельзя, однако можно прекратить издеваться над женщиной, которую он любил, — то есть над ней самой.
«Напоминаю. Последним посланием Яниса было: „Наберите Ане“. Спасибо тебе за все»», — написала звезда.
Что будет дальше
Родители Тиммы продолжают судебную тяжбу с Анной Седоковой. Они требуют вернуть имущество, которое, по их мнению, несправедливо осталось у бывшей невестки.
«Я жду справедливости. Я хочу, чтобы маленький Кристианс получил то, что по праву принадлежит ему, по закону, — то, что его отец заработал на спортивной арене. И я хочу, чтобы имя Яниса осталось чистым. Нельзя пачкать человека после того, как его не стало», — заключила мать Тиммы.