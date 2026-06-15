Седокова пожаловалась на ненависть к себе после гибели бывшего мужа

Певица Анна Седокова призналась, что после гибели ее бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы — долгое время думала, что ее все ненавидят. Об этом она рассказала в шоу «Мастер игры» на канале ТНТ.

«Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти меня», — заявила она.

По словам Седоковой, она закрылась от всего мира и смогла взять себя в руки только ради детей — у нее две дочери и сын, все от разных браков.

Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве. После этого в его родной Латвии против Седоковой возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

Помимо этого, родственники спортсмена подали в Хорошевский суд Москвы гражданский иск, требуя признать имущество, приобретенное в браке Тиммы и Седоковой, совместно нажитым, чтобы получить от певицы материальную компенсацию в пользу сына и родителей баскетболиста.