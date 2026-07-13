Адвокат семьи Тиммы обвинила Седокову в публикации фейкового фото с ножом

Фото Яниса Тиммы с ножом, которое певица Анна Седокова использовала в качестве доказательства обвинений в домашнем насилии, оказалось фейковым. Об этом телеграм-каналу Shot сообщила адвокат семьи спортсмена.

По словам правозащитницы, близкие Тиммы считают, что публикацией провокационного снимка Седокова пытается перенести негативное внимание на покойного супруга.

После завершения судебного разбирательства родственники баскетболиста намерены вновь обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации Тиммы, а также по факту клеветы женщины.

В начале июля Седокова обвинила Тимму в домашнем насилии и отметила, что ушла от него именно по этой причине. По словам певицы, спортсмен несколько раз кидался ножом и однажды сильно избил ее. При этом звезда эстрады призналась, что всю жизнь будет хранить память о Тимме.

Спортсмена обнаружили мертвым 17 декабря 2024 года. В Латвии завели уголовное дело против Седоковой по статье о доведении до самоубийства.