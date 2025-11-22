«Мама, я остался без всего». Адвокат семьи Тиммы обвинил Седокову в мошенничестве

Певица Анна Седокова использовала фиктивный брачный договор при продаже недвижимости, чтобы избежать согласия покойного супруга — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил Super.ru со ссылкой на адвоката семьи Маргариту Гаврилову.

Она заявила, что документ содержал лишь нотариально заверенные подписи, но юридической силы не имел. Гаврилова добавила, что содержание договора не проверяли. Кто составлял его, также неизвестно.

«До того, как Янис вернулся в Россию в ноябре, он заезжал в Латвию. И тогда сказал матери: "Мама, я остался без всего, потому что Анна заключила брачный договор, а я его даже отменить не могу"», — рассказала адвокат.

Когда его супруга занималась продажей квартиры в Алых Парусах, то обещала поделиться половиной прибыли. Однако спустя несколько дней подала на развод.

Семья Тиммы настояла на отмене сделок и взыскании половины имущества и подала соответствующий иск. Родные баскетболиста также готовят заявление по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Седоковой, по словам адвоката, может грозить до 10 лет тюрьмы.

Янис Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет, его нашли мертвым на лестничной площадке в столичном хостеле в конце прошлого года. Следственная проверка установила, что спортсмен покончил с собой. Другие версии не подтвердились. Рядом с телом баскетболиста обнаружили мобильный телефон, где владелец оставил запись «Позвоните Анне».