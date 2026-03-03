Седокова оправдалась за судебные тяжбы с родственниками Тиммы
Экс-солистка ВИА «Гра» Анна Седокова обратилась к поклонникам на фоне продолжающихся судебных тяжб с родственниками ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы. В соцсети Instagram* артистка назвала критику в свой адрес беспочвенной, так как она сама зарабатывала деньги.
Она рассказала, что трудится каждый день с 14 лет.
«Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходят на работу. Такое слово есть. Приносят пользу другим», — отметила певица.
Она добавила, что «подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги» гораздо проще, но это не про нее.
Седокова напомнила, что судебные тяжбы касаются квартиры, которую она купила в ипотеку на 20 лет.
Ранее адвокат по семейным делам Илья Титов не исключил, что певице может грозить тюремный срок.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.