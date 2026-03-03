Седокова оправдалась за судебные тяжбы с родственниками Тиммы

Экс-солистка ВИА «Гра» Анна Седокова обратилась к поклонникам на фоне продолжающихся судебных тяжб с родственниками ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы. В соцсети Instagram* артистка назвала критику в свой адрес беспочвенной, так как она сама зарабатывала деньги.

Она рассказала, что трудится каждый день с 14 лет.

«Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходят на работу. Такое слово есть. Приносят пользу другим», — отметила певица.

Она добавила, что «подсосаться к кому-нибудь и тянуть из него деньги» гораздо проще, но это не про нее.

Седокова напомнила, что судебные тяжбы касаются квартиры, которую она купила в ипотеку на 20 лет.

Ранее адвокат по семейным делам Илья Титов не исключил, что певице может грозить тюремный срок.