«Построено на словах Седоковой»: семья Тиммы обжалует результат психиатрической экспертизы

Результаты проведенной посмертно судебной психолого-психиатрической экспертизы покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы не устроили его семью. Как пояснила в комментарии 360.ru представляющая интересы семьи спортсмена адвокат Маргарита Гаврилова, исследование основывается только на словах вдовы Анны Седоковой, которая является заинтересованной стороной.

Она пояснила, что для оценки состояния Тиммы эксперты не получили материалы и информацию о том, что привело спортсмена в депрессивное состояние. В частности, в итоговом отчете ничего нет о раздражающих факторах или психотравмирующей ситуации в семье.

«Его переписки, опросов родственников, друзей — ничего этого в экспертизе нет. Все построено на словах Седоковой, что он всегда хотел умереть», — заявила Гаврилова.

Адвокат добавила, что вдова спортсмена претендует на наследство Тиммы. Это сделало ее заинтересованным лицом и ставит под сомнение объективность экспертизы. Поэтому родные баскетболиста обжалуют результаты исследования.

«Если мы докажем, что Седокова повлияла на его психологическое состояние, то она станет ненадлежащим и недостойным наследником», — пояснила юрист.

По данным RT, эксперты пришли к выводу, что покончивший с собой баскетболист Янис Тимма с 2023 года находился в состоянии депрессии, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией. Спортсмен фиксировался на негативных переживаниях и пошел на суицид для демонстрации и шантажа.

Баскетболиста нашли мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы в конце прошлого года. Рядом с телом Тиммы находился мобильный телефон, где владелец оставил запись: «Позвоните Анне». К тому времени он находился в процессе развода с артисткой Анной Седоковой.

Но расторжение брака еще не произошло, поэтому она считается вдовой и претендует на большую часть наследства благодаря брачному контракту. Семья Тиммы с таким положением не согласилась и обратилась в суд для обжалования.