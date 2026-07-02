«Мы все боялись»: Седокова обвинила Тимму в домашнем насилии

Седокова заявила, что Тимма кидался в нее ножом и однажды избил

Певица Анна Седокова обвинила бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тимму, в домашнем насилии и заявила, что ушла от него именно из-за этого. Пост об этом она опубликовала в соцсетях.

По ее словам, Тимма однажды сильно избил ее и несколько раз кидался ножом.

«Потом просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда заходил в комнату, мы все боялись», — заявила Седокова.

При этом она призналась, что будет хранить память о Тимме всю жизнь.

Спортсмена нашли мертвым 17 декабря 2024 года в Москве — он покончил с собой вскоре после того, как суд развел его с Седоковой. В его родной Латвии возбудили уголовное дело против певицы по статье о доведении до самоубийства.

Сама артистка призналась, что после гибели бывшего мужа закрылась от всего мира, думая, что ее все ненавидят. Взяла себя в руки Седокова только ради детей.