20 декабря 2024 00:31 Нетрадиционный гость у Путина. Что известно о блогере Владе Бумаге Путин на прямой линии ответил на вопрос Влада Бумаги о YouTube в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

Многие россияне до прямой линии с президентом Владимиром Путиным даже не знали о блогере Владиславе Бумаге, хотя детям и подросткам он знаком давно. Улыбающийся парень не только задал вопрос президенту, но и получил новое прозвище — нетрадиционный гость. Кто такой Влад А4 — в материале 360.ru.

Биография Влад Бумага решил соблюсти дресс-код и пришел на прямую линию в деловом костюме с галстуком. Подписчики в YouTube, а их набралось уже более 80 миллионов, привыкли видеть его другим — улыбающимся парнем в футболке. Хотя взъерошенные волосы он все-таки оставил. Блогер родом из Белоруссии, Бумага — его настоящая фамилия. Он появился на свет в Минске в 1996 году в семье инженера и учительницы начальных классов. До 16 лет всерьез занимался хоккеем на базе школ «Юность» и «Динамо». Успел потренироваться в Чехии, но отложил клюшку из-за травмы. Впрочем, о спортивной карьере он и не мечтал, так как не считал себя талантливым хоккеистом. Съемкой видео он занялся после школы. Парень отказался поступать в вуз — заявил родителям, что станет блогером. Как ни странно, это сработало. Теперь он третий в Rutube по количеству подписчиков и пятый по просмотрам.

В июле 2021 года Влад Бумага рассказал о планах перевезти всю команду из Минска в Москву, так как там, по его мнению, больше возможностей. Когда именно он уехал в Россию, интернет умалчивает, однако известно, что в 2023 году блогер купил роскошный пентхаус за полмиллиарда рублей с видом на Кремль. Чем известен Влад Бумага? Аудитория у Влада А4 — детская и подростковая. Он зарегистрировал канал в 2014 году и выбрал псевдоним в честь собственной фамилии. Первым видео стал фокус с деньгами, вторым — игра в стрелялки. Просмотров они не набрали. Посмотрев на конкурентов, Влад снял видео с черной косметической маской на лице и получил хороший результат. Тогда он стал изучать алгоритмы YouTube и нащупывать свою нишу. Канал выстрелил лишь спустя два года благодаря ролику «24 часа на закрытой батутной арене». Именно тогда Бумага попал в блогерскую тусовку Белоруссии. Если на его первую встречу с подписчиками пришли 100 человек, то на вторую, после успеха этого видео, уже около трех тысяч. В 2019 году канал получил бриллиантовую кнопку за 10 миллионов подписчиков. Блогер специализировался на челленджах, пранках и лайфхаках. Он заказал 100 пицц, покрасил брови в зеленый, надул 10 тысяч воздушных шаров, выпил пять литров воды и устраивал другие шалости, чтобы набрать просмотры.

Кроме ведения блога, Бумага еще и запел. Он начал с каверов на песни группы «Грибы», затем сделал пародию на Pharaon «Пять минут назад». Кроме того, известны его песни «Офишлбывший», «Огонь», «Батя», «Каспер Бой» и «Песня про осень». В 2020 году у блогера вышел альбом «Детские песни» в сотрудничестве со Славой Мэрлоу и Моргенштерном *. Бизнес Влада А4 Но заметить блогера можно не только в сети. Набрав популярность, он заключил рекламные контракты с Colgate, Dirol, «Бургер-Кинг», «Магнитом», «Твое», Fanta, Coca-Cola и даже с московским «Динамо». В 2020 году Бумага появился в программе «Вечерний Ургант». Затем блогер решил заработать на мерче и в 2021 году зарегистрировал компанию «Бумажная Бумага». Магазины выставили на прилавки слаймы его марки, зефир, наборы экспериментов, чипсы, газированные напитки, йогурт и даже макароны с сыром.

Фото: РИА «Новости»

Впоследствии блогер выпустил 16 мобильных приложений с играми для детей, запустил вместе с ресторатором Антоном Пинским доставку пиццы A4 Pizza в Москве, Московской области, Самаре и кафе в ТЦ «Авиапарк» в Москве, открыл магазин «А4 магазин» и развлекательный парк A4 Kids City в российской столице. Детский блогер вошел в топ самый высокооплачиваемых. По оценкам Ассоциации блогеров и агентств, в первом полугодии 2023 года только на рекламных доходах он заработал 106 миллионов рублей. Сервис Socialblade подсчитал, что в 2024 году его ежемесячный доход составил от 75,8 тысячи до 1,2 миллиона долларов. Скандалы с Владом Бумагой При такой популярности Влада А4 не обошли обвинения в плагиате. Не просто так его прозвали русским Мистером Бистом (MrBeast). Американский предприниматель и филантроп Джимми Дональдсон, считающийся пионером своего жанра на YouTube, обвинил Бумагу в копировании не только идей для роликов, но и оформления канала. Однако Влад А4 и не отрицал, что взял идеи для роликов у более успешных коллег. Даже первое видео он переснял по-своему. В феврале 2024 года появилась информация об отъезде Бумаги в Дубай, а также долгах перед налоговой и ГИБДД на сумму 300 тысяч рублей и непогашенных штрафах за нарушение ПДД. Но его директор Александра Баженова назвала это слухами. По ее словам, за 2023 год он перевел ФНС более 200 тысяч рублей. Личная жизнь Влада А4 «Меня знают и смотрят практически все дети нашей страны. Скажу больше, я и сам в этом году стал отцом», — сказал Влад А4 на прямой линии с Путиным. Президент поздравил парня и его жену с этим радостным событием. Наличие законной супруги блогер отрицать не стал. Спутницу жизни Влад Бумага нашел себе под стать. С 2017 года он встречается с белорусским видеоблогером и певицей Юлией Годуновой, а в мае 2024 года у них родилась дочь. Бумага у Путина Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков представил Бумагу на прямой линии, как нетрадиционного гостя. Путин поинтересовался, в каком смысле. Интернет отреагировал почти сразу — видео с этим моментом разлетелись по соцсетям.

Путин пошутил, что в известной игре бумага сильней камня. Влад Бумага пожаловался на замедление YouTube — основной площадки. Он сказал, что вместе с другими блогерами развивает отечественные площадки, например, «VK Видео», но хотелось бы сохранить американский видеохостинг. Он спросил, зачем блокировать его, если отечественные площадки и так хорошо справляются — конкурентоспособны и предлагают отличные альтернативные условия для авторов. Президент заявил, что вопросов больше на стороне YouTube, а не России. Google создал дочерние компании и сервисы, которые нужно обслуживать. После введения санкций корпорация сократила финансирование, поставку техники и таким образом создала сама для себя проблемы. К тому же, по словам президента, YouTube и Google должны соблюдать местные законы, избегать жульничества и политических злоупотреблений в сети. Свято место пусто не бывает, и если видеохостинг изменит свой подход, проблем у них не возникнет, заключил глава государства. * Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.