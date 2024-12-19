На прямой линией с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря работала ведущая 360.ru Региона Орехова. Она успела не только пообщаться с коллегами из Италии и Китая, но и задать вопрос Ксении Собчак, а также посидеть в кресле главы государства.
Как все было — четыре с половиной часа работы с Владимиром Путиным, курьезы, настроение до и после события — в нашем материале.
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Какой была прямая линия с Путиным. Взгляд ведущей 360.ru
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