Путин связал замедление YouTube с неполадками в оборудовании компании

Руководство YouTube само создало себе проблемы для работы на территории России. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Google, он же хозяин YouTube, когда создавал здесь свою сеть, создал и соответствующие „дочки“ в России, юрлица, которым он платит, сервисы соответствующие создал, которые надо обслуживать», — объяснил он.

По его словам, из-за санкций Google сократил финансирование компаний и стал меньше поставлять в Россию необходимую технику, из-за чего стали возникать неполадки в работе.

Глава государства добавил, что платформе следует соблюдать российские законы и избегать жульничества в Сети. Также хозяевам площадок нельзя злоупотреблять Сетью для достижения политических целей Запада, подчеркнул он.

Ранее Путин обратился к авиакомпаниям с требованием прекратить занижение льгот на билеты. Он призвал правительство и авиаперевозчиков до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям.