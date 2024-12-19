«Бумага сильнее камня». Путин оценил фамилию задавшего вопрос блогера

Президент Владимир Путин поздравил блогера Владислава Бумагу с ростом числа подписчиков. В ходе прямой линии в Гостином Дворе он также оценил результаты его работы.

«Это, конечно, уникальный результат. Это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы. Я вас с этим поздравляю», — подчеркнул глава государства.

Также Путин поинтересовался у блогера, что значит его псевдоним. Бумага ответил, что это его настоящая фамилия.

«Бумага в известной игре сильнее камня», — отметил президент.

Блогер задал российскому лидеру вопрос о замедлении работы YouTube в стране. Путин рассказал, что сервис стал хуже работать из-за неполадок с оборудованием самой компании. Владелец платформы из-за санкций снизил число поставок необходимой техники, заметил он.