Запрет старого клипа Моргенштерна оценили в РПЦ

Аргументы прокуратуры за заперт клипа рэпера Моргенштерна* убедительны. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, в ролике 2021 года прослеживается попытка опорочить и дискредитировать религию.
«Данный ролик бесспорно противоречит целям государственной политики, направленной на защиту традиционных ценностей», — подчеркнул Кипшидзе.
Колпинский суд Санкт-Петербурга 10 декабря запретил к распространению клип «Новая волна» Моргенштерна* и DJ Smash. В июне прокуратура обратилась с таким требованием из-за сцен сексуального характера в стенах церкви.
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