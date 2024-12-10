Запрет старого клипа Моргенштерна оценили в РПЦ

Аргументы прокуратуры за заперт клипа рэпера Моргенштерна* убедительны. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в ролике 2021 года прослеживается попытка опорочить и дискредитировать религию.

«Данный ролик бесспорно противоречит целям государственной политики, направленной на защиту традиционных ценностей», — подчеркнул Кипшидзе.

Колпинский суд Санкт-Петербурга 10 декабря запретил к распространению клип «Новая волна» Моргенштерна* и DJ Smash. В июне прокуратура обратилась с таким требованием из-за сцен сексуального характера в стенах церкви.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента