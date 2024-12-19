Депутата Горелкина разочаровал вопрос блогера Бумаги про YouTube

Заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин признался, что ожидал от блогера Влада Бумаги чего-то более интересного, чем вопрос про YouTube. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале .

«Было бы намного круче, если бы блогер использовал возможность обратиться к президенту, чтобы объявить, что он прекращает вести свой канал на американском видеохостинге и призывает всех других блогеров сделать то же самое», — подчеркнул Горелкин.

Депутат отметил, что Владимир Путин проявил терпение и указал на то, что возникшую проблему необходимо решить руководству YouTube.

Горелкин также поблагодарил российского лидера за его высказывание о чувстве ответственности и порекомендовал всем блогерам руководствоваться им.

Владимир Путин во время совместной прямой линии и большой пресс-конференции ранее в четверг поздравил блогера Владислава Бумагу с ростом числа подписчиков и оценил результаты его работы.