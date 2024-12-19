Путин пошутил над словами Пескова о «нетрадиционном госте» пресс-конференции

Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова о «нетрадиционном госте». Таким образом Песков представил блогера Влада Бумагу, заявив, что такие люди нечасто принимают участие в пресс-конференциях главы государства.

«Нетрадиционные гости у нас», — заявил Песков, прося передать Бумаге микрофон.

«В каком смысле?» — переспросил Путин, после чего в зале раздался смех.

Блогер задал вопрос о ситуации с YouTube в России. Президент ответил, что компания Google, владеющая видеохостингом, должна соблюдать законы страны, в которой работает. Если они изменят принципы работы, то и проблем у них не будет, добавил глава государства.

Также Путин поздравил Бумагу с рождением дочери и поинтересовался, настоящая ли у блогера фамилия.