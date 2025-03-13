13 марта 2025 15:59 Не выступили даже за миллиард. Почему рэперы MiyaGi и Эндшпиль перестали давать концерты 0 0 0 Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Рэперов MiyaGi и Эндшпиля можно по праву назвать одними из самых популярных исполнителей в России. Музыканты практически не афишируют личную жизнь, не посещают публичные мероприятия и ведут «приватный» образ жизни, но, несмотря на это, их треки регулярно входят во всевозможные рейтинги и топы. Последние несколько лет артисты не дают концерты и даже не выступают на частных мероприятиях. Почему дуэт пропал со сцены и вернутся ли известные рэперы к концертам, разбирался Super.ru.

Музыканты из Северной Осетии Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев (именно так в настоящей жизни зовут MiyaGi и Эндшпиля) в начале своего творческого выступали сольно, а с 2013 года начали покорять сердца слушателей в дуэте. Год за годом они становились все популярнее, а их треки «Я по уши в тебя влюблен», I Got Love, Minor, по несколько раз ставшие мультиплатиновыми, до сих пор занимают места в рейтингах самых прослушиваемых песен в России. Однако сейчас у поклонников почти нет возможности услышать полюбившиеся треки в живом исполнении. Журналисты сообщают, что Эндшпиль запланировал покупку недвижимости и заинтересован в получении гонораров. Рэпер готов выступить и открыт к переговорам с организаторами, если они гарантируют, что концерт пройдет на частном закрытом мероприятии без продажи билетов.

Фото: Hajime FAN┃MIYAGI & ЭНДШПИЛЬ / Соцсети

А вот коллега Сослана — MiyaGi — не соглашается выступать ни при каких условиях и размерах гонорара. Представители рэпера заявляют, что он уже заработал большой финансовый и медийный капитал и может позволить себе отказать заказчикам, предлагающим ему и 30, и 50 миллионов рублей. Не удалось договориться о выступлении Азамата и скандальному блогеру Mellstroy, который был готов заплатить ему один миллиард рублей за участие в стриме.

Инсайдер издания Super сообщает, что MiyaGi ушел со сцены из-за личных убеждений и «политических мотивов» после начала СВО и решил не выступать, пока идет специальная военная операция. Он может вновь выйти на сцену только для большого концерта в дуэте с Эндшпилем, однако сейчас и в ближайшее время артисты не планируют их анонсировать. Впрочем, музыкальная карьера Азамата Кудзаева на этом не закончена, и он регулярно выпускает новые треки и альбомы. Несколько лет назад он уже принимал решение о приостановке выступлений. Тогда это произошло на фоне трагедии в его семье. В сентябре 2017 года его полуторагодовалый сын выпал из окна девятого этажа московского элитного дома на улице Верхняя Масловка и насмерть разбился. Узнав о смерти ребенка, рэпер крушил подъезд дома. Со временем MiyaGi смог пережить утрату и вернулся к музыке. Счастье пришло и в его семью: вместе с супругой Илоной они вновь стали родителями. В 2020 году у них родилась дочь Самира, а еще через три года — сын Зарат.