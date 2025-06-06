На Украине две девушки включили на улице песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. Местные жители вызвали полицию, сообщил писатель Роман Антоновский в Telegram-канале «Сыны Монархии» .

По его словам, подруг задержали в 13 километрах от Киева. Из стоявшей у обочины машины гремела «Матушка-земля», рядом танцевали две девушки. Недовольные жители вызвали полицию.

«На видео ни диверсантки, а обычные хохлушки (русские), у которых ноги пускаются впляс под русские песни. Ибо это их настоящая культура, а не украинский искусственный новодел», — заявил писатель.

Нарушительницы отделались штрафом за мелкое хулиганство и профилактической беседой, сообщил украинский «5 канал». Они устроили пляски в центре села Гореничи в Киевской области. Девушкам 31 и 34 года, перед танцами они выпили.

Незадолго до этого случая в Киеве женщина набросилась на подростка за то, что он слушал под ее окнами русский рэп. Она пригрозила ударить и донести на него в полицию.