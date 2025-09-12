Оказалась занозонькой: Татьяна Куртукова попала на «Миротворец»

Татьяна Куртукова попала в «Миротворец» за участие в телешоу с бойцами СВО

Российскую исполнительницу и автора песен Татьяну Макееву (более известную под девичьей фамилией Куртукова) включили в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщил «Постньюс» .

По его информации, артистка попала в список за участие в прошлогоднем «Голубом огоньке» вместе с участниками специальной военной операции. Широкую известность 32-летняя Куртукова получила благодаря песне «Матушка-земля».

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны. Сам исполнитель заявил, что считает это комплиментом в свой адрес, и процитировал в ответ собственную песню.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.