Надоели рэперы. Успех Кадышевой у зумеров связали с волной патриотизма

Молодежь пресытилась электронной музыкой с холодным вокалом и невнятным содержанием, поэтому в моду неожиданно вошло творчество ансамбля «Золотое кольцо» и певицы Надежды Кадышевой. Об этом 360.ru рассказал шоумен, радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов.

Его удивил тот факт, что Кадышева в последнее время стала собирать на концертах толпы зумеров. Эксперт отметил, что певица отбила аудиторию у реперов Егора Крида, Басты и Мота.

Почему эта аудитория сейчас переметнулась? <…> Не исключено, что это идет на волне патриотизма. Может быть, именно успех молодых артистов вроде Shaman с патриотической лирикой и Татьяны Куртуковой с «Белой березонькой» подстегнул интерес зумеров к творчеству Кадышевой

Он уточнил, что песни артистки более «попсовые» и танцевальные. Возможно, это тоже повлияло на всплеск ее популярности.

«У нее стилизация под русский народный стиль, но это не русская народная песня. Это стилизованный фольклор под современные, под танцевальные ритмы», — уточнил эксперт.

В качестве еще одной причины Соседов назвал исчезновение Кадышевой со сцены. Он напомнил, что певица «ушла в тень» на три-четыре года, а затем снова появилась и стала популярной. Соседов назвал растущую славу Кадышевой феноменом и не исключил, что в будущем зумеры поднимут на пьедестал другую фолк-звезду, например Надежду Бабкину.

Ранее о своем отношении к ансамблю «Золотое кольцо» рассказал певец Прохор Шаляпин. Он признался, что является поклонником творчества Кадышевой и считает ее олицетворением русского духа.