Исполнительница песни «Матушка-земля» подняла гонорар до 5 млн рублей

Певица Татьяна Куртукова вполне справедливо может поднимать сумму своего гонорара за концерты. Теперь ее выступление стоит не 2,2, а пять миллионов рублей, заявил в разговоре с Ura.ru продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что сейчас популярность Куртуковой в России можно сравнить со славой Шамана. Ее песню «Матушка-земля» знает вся страна. В интернете этот хит используют для видеороликов и пародий, что прибавило популярности артистке.

«Правильно сделала, что подняла гонорар: чем выше статус артиста, его востребованность, тем дороже стоит его выступление. Это показатель ее статуса», — объяснил Дворцов.

Продюсер добавил, что сумму гонорара делят между артистом и его командой, в числе которой музыканты, менеджеры, администраторы, танцоры.

Ранее Татьяне Куртуковой вручили национальную музыкальную премию «Виктория». Хит «Матушка-земля» также стал популярным и за пределами России. трек российской певицы.