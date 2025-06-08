Легендарные «Звери» и «Фиолетовая вата» Киркорова. Кого наградили на юбилейной премии «Муз-ТВ»
Объявлены победители юбилейной премии «Муз-ТВ»
Накануне в Москве состоялась юбилейная, 20-я церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ». Ее победителей чествовали на площадке «Live Арена». Кто взял основные номинации, а кого отметили за вклад в развитие отечественной поп-индустрии — в материале 360.ru.
Заветные «тарелки» премии «Муз-ТВ» получили не только признанные мэтры российской эстрады, но и молодые исполнители, уже успевшие завоевать любовь публики.
Лучшей исполнительницей признали певицу Мари Краймбрери. Она же забрала награду совместно с Димой Биланом в номинации «Лучшее видео» за клип на композицию It’s My Life.
Лучшим исполнителем выбрали захотевшего взять паузу в карьере Сергея Лазарева, а лучшей группой — Artik & Asti. За лучшую коллаборацию также отметили Artik & Asti с рэпером Джиганом. «Тарелка» за лучший альбом ушла певцу Моту с пластинкой «Август навсегда».
Прорывом года стала группа из Барнаула «Комната культуры», которая прогремела с песней «Поезда», а после выпустила еще ряд хитов, в том числе «Привет» и «Самолеты». В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова, подарившая публике «Матушку».
Люся Чеботина с ее треком «За бывшего» забрала премию в категории «Лучшее танцевальное видео». А лучшим лирическим видео признали «Раневскую», которую исполнил артист Akmal’.
Победителями номинации «Лучшая cover-версия» объявили совместно Тосю Чайкину и рок-группу «Три дня дождя», которые переосмыслили хит «Земля» группы «Маша и Медведи». Аналогичную премию получил и Филипп Киркоров с песней «Фиолетовая вата».
В диджитал-номинации «Лучший в сети» победу одержал Ваня Дмитриенко, а среди концертов высоко оценили шоу Полины Гагариной «Навсегда», которое летом прошлого года собрало больше 60 тысяч человек на стадионе «Лужники».
Также наградили победителей специальных номинаций. Игорю Крутому присвоили звание «Легендарный композитор». Дима Билан стал легендарным исполнителем, а легендарной исполнительницей выбрали Лолиту.
«Звери» получили награду как «Легендарная рок-группа». В аналогичной поп-номинации отметили «Иванушек International». Группа «Дискотека Авария» получила звание «Легенда шоу-бизнеса».
За вклад в развитие российской музыки «тарелку» вручили Николаю Баскову. Легендарным продюсером признали Яну Рудковскую, легендарным поэтом — Михаила Гуцериева, а рок-легендой — Вадима Самойлова из «Агаты Кристи».
Отдельно отметили победителя номинации «Выбор VK Музыки». Им стал молодой рэп-исполнитель Toxi$.