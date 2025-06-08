Легендарные «Звери» и «Фиолетовая вата» Киркорова. Кого наградили на юбилейной премии «Муз-ТВ»

Объявлены победители юбилейной премии «Муз-ТВ»

Фото: РИА «Новости»

Накануне в Москве состоялась юбилейная, 20-я церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ». Ее победителей чествовали на площадке «Live Арена». Кто взял основные номинации, а кого отметили за вклад в развитие отечественной поп-индустрии — в материале 360.ru.

Заветные «тарелки» премии «Муз-ТВ» получили не только признанные мэтры российской эстрады, но и молодые исполнители, уже успевшие завоевать любовь публики.

Лучшей исполнительницей признали певицу Мари Краймбрери. Она же забрала награду совместно с Димой Биланом в номинации «Лучшее видео» за клип на композицию It’s My Life.

Лучшим исполнителем выбрали захотевшего взять паузу в карьере Сергея Лазарева, а лучшей группой — Artik & Asti. За лучшую коллаборацию также отметили Artik & Asti с рэпером Джиганом. «Тарелка» за лучший альбом ушла певцу Моту с пластинкой «Август навсегда».

Фото: РИА «Новости»

Прорывом года стала группа из Барнаула «Комната культуры», которая прогремела с песней «Поезда», а после выпустила еще ряд хитов, в том числе «Привет» и «Самолеты». В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова, подарившая публике «Матушку».

Люся Чеботина с ее треком «За бывшего» забрала премию в категории «Лучшее танцевальное видео». А лучшим лирическим видео признали «Раневскую», которую исполнил артист Akmal’.

Победителями номинации «Лучшая cover-версия» объявили совместно Тосю Чайкину и рок-группу «Три дня дождя», которые переосмыслили хит «Земля» группы «Маша и Медведи». Аналогичную премию получил и Филипп Киркоров с песней «Фиолетовая вата».

В диджитал-номинации «Лучший в сети» победу одержал Ваня Дмитриенко, а среди концертов высоко оценили шоу Полины Гагариной «Навсегда», которое летом прошлого года собрало больше 60 тысяч человек на стадионе «Лужники».

Фото: РИА «Новости»

Также наградили победителей специальных номинаций. Игорю Крутому присвоили звание «Легендарный композитор». Дима Билан стал легендарным исполнителем, а легендарной исполнительницей выбрали Лолиту.

«Звери» получили награду как «Легендарная рок-группа». В аналогичной поп-номинации отметили «Иванушек International». Группа «Дискотека Авария» получила звание «Легенда шоу-бизнеса».

За вклад в развитие российской музыки «тарелку» вручили Николаю Баскову. Легендарным продюсером признали Яну Рудковскую, легендарным поэтом — Михаила Гуцериева, а рок-легендой — Вадима Самойлова из «Агаты Кристи».

Отдельно отметили победителя номинации «Выбор VK Музыки». Им стал молодой рэп-исполнитель Toxi$.

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