Украинских детей призвали доносить в СБУ на родственников

На Украине вышла детская социальная реклама с призывом доносить на родных за симпатию к России. В ролике мальчик позвонил в Службу безопасности Украины из-за того, что его сестра слушала русскую музыку, сообщил «Блокнот» .

Видео вышло на детском телеканале «ПлюсПлюс», входящем в медиахолдинг «1+1 Медиа» объявленного в России террористом и экстремистом олигарха Игоря Коломойского. По сюжету мальчик услышал у сестры русскую музыку. Он вошел к ней в комнату. Девочка в черном платье танцевала под «Сигма-бой».

Мальчик захлопнул дверь, надел кепку с гербом Украины и потянулся к телефону. В этот момент на экране появился номер СБУ.

«Запоминай, если твоя сестра поклоняется рашистам, то она тебе не сестра», — произнес закадровый голос.

Ранее на Украине в очередной раз предложили избавиться от русского языка. Депутаты внесли законопроект о запрете разговаривать по-русски на школьных переменах.