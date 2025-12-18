Лурье под камерами развеяла все мифы о суде с Долиной: правда о самом скандальном деле года
Верховный суд России поставил точку в нашумевшем процессе певицы Ларисой Долиной и покупательницы ее квартиры в Хамовниках Полины Лурье. Последнюю признали законной собственницей недвижимости. Сразу после исторического вердикта Полина и ее адвокат Светлана Свириденко стали гостями спецвыпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале, где впервые рассказали свою версию событий.
Первая реакция на победу
Во время тяжбы Лурье всячески избегала публичности и не комментировала происходящее, несмотря на многочисленные попытки представителей прессы связаться с ней. Но после оглашения решения ВС женщина решилась прервать молчание.
Я сейчас со своими детьми, с семьей. Мы отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. Спасибо всем, кто меня поддерживал.
Полина Лурье
Эмоции переполняли и ее адвоката. Несмотря на солидный стаж работы, Светлана не сдержала чувств, услышав вердикт Верховного суда.
«Никогда клиенты не обнимали. За 35 лет работы своей заплакала первый раз — от эмоций, от победы», — призналась Свириденко.
Юрист и ее подзащитная не скрывали, что борьба за справедливость была напряженной и выматывающей, но результат того стоил.
Не инвестиция, а дом для семьи
Один из ключевых вопросов, интересовавших россиян, — цель покупки. В Сети ходило мнение, что Полина приобретала дорогостоящую недвижимость в центре столицы для последующей перепродажи. Но сама Лурье категорически это опровергла.
«Я покупала эту квартиру для себя, для своих детей. Я планировала там жить», — сказала она.
Женщина не просто так остановила выбор на Хамовниках: ей были важны близость к школе для детей, удобная транспортная доступность, расположение относительно работы и наличие парковых зон для прогулок. Но все же идеальной квартиру Долиной она не считала из-за отсутствия детской площадки и машино-места.
Что касается интерьера, оставленного исполнительницей хита «Погода в доме», Полина сразу запланировала масштабные изменения. Многое в квартире ей хочется видеть иначе.
«У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду полностью делать ремонт. Буду делать перепланировку. Планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в другом стиле. Более современный», — рассказала покупательница.
Точную смету работ она пока не составляла, но подчеркнула, что ремонт будет капитальным и потребует значительных вложений.
Нюансы сделки: как все было на самом деле
Во время эфира Полина и Светлана развеяли некоторые мифы, активно распространявшиеся в СМИ во время судебного разбирательства. Лурье описала процесс покупки. По ее словам, первый просмотр квартиры прошел без участия звезды, а вот на втором стороны встретились лично.
«Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район», — вспомнила женщина.
Свириденко ее дополнила, отметив, что у клиентки не возникло и тени сомнения в добросовестности намерений продавца. Более того, Долина изначально хотела оставить в квартире все предметы интерьера, но позже попросила забрать пианино и стул к нему.
«Это подтверждает нашу версию о том, что человек не заблуждался, а реально хотел продать квартиру», — резюмировала адвокат.
Кроме того, обсуждалась и цена недвижимости. Изначально квартиру выставили за 130 миллионов рублей при кадастровой стоимости в 123 миллиона.
Проведенная позже рыночная экспертиза оценила объект в 138 миллионов. Однако с учетом стоимости ремонта и отсутствия части инфраструктуры стороны сошлись на сумме в 112 миллионов.
Ни одного звонка и извинения
Одним из самых болезненных моментов для Полины стало полное отсутствие коммуникации со стороны артистки после срыва сделки. По словам Свириденко, женщина ждала, что знаменитость проявит хотя бы какое-то участие.
«Ни одного раза после заключения договора о купле-продаже Долина с Лурье не разговаривала. Ни разу не позвонила, никаких извинений не было. Хотя Полина этого ждала, потому что для нее это была бы поддержка, пока суд не поставил окончательную точку», — заявила юрист.
Предложение о возврате денег прозвучало лишь тогда, когда дело оказалось в Верховном суде. Светлана подчеркнула: звонок с соответствующим предложением поступил на следующий день после подачи кассационной жалобы в ВС.
При этом артистка подчеркнула, что пока денег у нее нет, и не сказала, когда именно готова их отдать. Кроме того, сумма не учитывала ни инфляцию, ни компенсацию за судебные издержки.
Почему Верховный суд встал на сторону покупательницы
Защита Долиной настаивала, что Лурье, имеющая опыт в сделках с недвижимостью, якобы должна была проявить осмотрительность и проверить наличие прописанных в квартире людей.
Однако адвокат покупательницы пояснила, что регистрация ИП была связана с покупкой коммерческой недвижимости для офиса и не делает Полину профессиональным риелтором.
«Полина не должна была никому звонить. У нее был договор с Долиной, которая приняла обязательства о снятии всех лиц с учета в течение 21 дня после заключения сделки», — подчеркнула Свириденко.
Именно этот принцип — защита добросовестного приобретателя — и лег в основу решения Верховного суда. В Сети это решение окрестили историческим, поскольку оно дало уверенность другим честным покупателям на рынке недвижимости.
Что будет дальше
Теперь, после получения на руки решения о признании права собственности, Лурье настроена на переезд. Долина же должна в ближайшее время или освободить жилье, или попытаться заключить мировое соглашение. Но Полина подчеркнула: ей нужна именно квартира, а не деньги.
«Переехать хочу, как только появится возможность, надеюсь, что это произойдет уже скоро», — заключила она.