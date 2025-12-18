18 декабря 2025 16:04 Лурье под камерами развеяла все мифы о суде с Долиной: правда о самом скандальном деле года 0 0 0 Фото: Martin Schutt, РИА Новости / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Суд

Адвокаты

Семья

Недвижимость

Лариса Долина

Верховный суд России поставил точку в нашумевшем процессе певицы Ларисой Долиной и покупательницы ее квартиры в Хамовниках Полины Лурье. Последнюю признали законной собственницей недвижимости. Сразу после исторического вердикта Полина и ее адвокат Светлана Свириденко стали гостями спецвыпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале, где впервые рассказали свою версию событий.

Первая реакция на победу Во время тяжбы Лурье всячески избегала публичности и не комментировала происходящее, несмотря на многочисленные попытки представителей прессы связаться с ней. Но после оглашения решения ВС женщина решилась прервать молчание.

Я сейчас со своими детьми, с семьей. Мы отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Полина Лурье

Эмоции переполняли и ее адвоката. Несмотря на солидный стаж работы, Светлана не сдержала чувств, услышав вердикт Верховного суда. «Никогда клиенты не обнимали. За 35 лет работы своей заплакала первый раз — от эмоций, от победы», — призналась Свириденко. Юрист и ее подзащитная не скрывали, что борьба за справедливость была напряженной и выматывающей, но результат того стоил.

Фото: РИА «Новости»

Не инвестиция, а дом для семьи Один из ключевых вопросов, интересовавших россиян, — цель покупки. В Сети ходило мнение, что Полина приобретала дорогостоящую недвижимость в центре столицы для последующей перепродажи. Но сама Лурье категорически это опровергла. «Я покупала эту квартиру для себя, для своих детей. Я планировала там жить», — сказала она. Женщина не просто так остановила выбор на Хамовниках: ей были важны близость к школе для детей, удобная транспортная доступность, расположение относительно работы и наличие парковых зон для прогулок. Но все же идеальной квартиру Долиной она не считала из-за отсутствия детской площадки и машино-места. Что касается интерьера, оставленного исполнительницей хита «Погода в доме», Полина сразу запланировала масштабные изменения. Многое в квартире ей хочется видеть иначе. «У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду полностью делать ремонт. Буду делать перепланировку. Планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в другом стиле. Более современный», — рассказала покупательница. Точную смету работ она пока не составляла, но подчеркнула, что ремонт будет капитальным и потребует значительных вложений.

Фото: РИА «Новости»

Нюансы сделки: как все было на самом деле Во время эфира Полина и Светлана развеяли некоторые мифы, активно распространявшиеся в СМИ во время судебного разбирательства. Лурье описала процесс покупки. По ее словам, первый просмотр квартиры прошел без участия звезды, а вот на втором стороны встретились лично. «Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район», — вспомнила женщина. Свириденко ее дополнила, отметив, что у клиентки не возникло и тени сомнения в добросовестности намерений продавца. Более того, Долина изначально хотела оставить в квартире все предметы интерьера, но позже попросила забрать пианино и стул к нему. «Это подтверждает нашу версию о том, что человек не заблуждался, а реально хотел продать квартиру», — резюмировала адвокат. Кроме того, обсуждалась и цена недвижимости. Изначально квартиру выставили за 130 миллионов рублей при кадастровой стоимости в 123 миллиона. Проведенная позже рыночная экспертиза оценила объект в 138 миллионов. Однако с учетом стоимости ремонта и отсутствия части инфраструктуры стороны сошлись на сумме в 112 миллионов.

Фото: РИА «Новости»

Ни одного звонка и извинения Одним из самых болезненных моментов для Полины стало полное отсутствие коммуникации со стороны артистки после срыва сделки. По словам Свириденко, женщина ждала, что знаменитость проявит хотя бы какое-то участие. «Ни одного раза после заключения договора о купле-продаже Долина с Лурье не разговаривала. Ни разу не позвонила, никаких извинений не было. Хотя Полина этого ждала, потому что для нее это была бы поддержка, пока суд не поставил окончательную точку», — заявила юрист. Предложение о возврате денег прозвучало лишь тогда, когда дело оказалось в Верховном суде. Светлана подчеркнула: звонок с соответствующим предложением поступил на следующий день после подачи кассационной жалобы в ВС. При этом артистка подчеркнула, что пока денег у нее нет, и не сказала, когда именно готова их отдать. Кроме того, сумма не учитывала ни инфляцию, ни компенсацию за судебные издержки.

Фото: РИА «Новости»

Почему Верховный суд встал на сторону покупательницы Защита Долиной настаивала, что Лурье, имеющая опыт в сделках с недвижимостью, якобы должна была проявить осмотрительность и проверить наличие прописанных в квартире людей. Однако адвокат покупательницы пояснила, что регистрация ИП была связана с покупкой коммерческой недвижимости для офиса и не делает Полину профессиональным риелтором. «Полина не должна была никому звонить. У нее был договор с Долиной, которая приняла обязательства о снятии всех лиц с учета в течение 21 дня после заключения сделки», — подчеркнула Свириденко. Именно этот принцип — защита добросовестного приобретателя — и лег в основу решения Верховного суда. В Сети это решение окрестили историческим, поскольку оно дало уверенность другим честным покупателям на рынке недвижимости. Что будет дальше Теперь, после получения на руки решения о признании права собственности, Лурье настроена на переезд. Долина же должна в ближайшее время или освободить жилье, или попытаться заключить мировое соглашение. Но Полина подчеркнула: ей нужна именно квартира, а не деньги. «Переехать хочу, как только появится возможность, надеюсь, что это произойдет уже скоро», — заключила она.