Адвокат Лурье призналась, что впервые за 35 лет работы расплакалась в суде

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко призналась, что впервые за 35 работы расплакалась в суде. Об этом она рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Свириденко сказала, что не смогла сдержать эмоций и радости от ощущения победы. Борьба в судах была долгой, но она до последнего верила, что они победят. Адвокат также поблагодарила всех, кто их поддерживал.

«Правосудие в России есть, спасибо Верховному суду, который разобрался и принял единственное правильное решение», — заявила она.

По ее словам, теперь Лурье будет судиться за то, чтобы выписать из приобретенной квартиры ее прежних собственников.

Верховный суд России ранее постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о квартире Ларисы Долиной. Право собственности на жилье осталось за Лурье. Несмотря на то, что прокурор в судебном заседании настаивал, чтобы спорную квартиру оставить за артисткой, а Лурье вернуть деньги.

Ранее покупательница квартиры Долиной впервые выступила с заявлением по судебному процессу. Лурье призналась, что надеется в ближайшее время переехать в свое жилье вместе с детьми и сделать в ней перепланировку и современный ремонт.