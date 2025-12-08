Долина обвинила Лурье в отсутствии «разумной осмотрительности»

Судя по этому документу, по мнению певицы, Полина Лурье должна была проявить разумную осмотрительность при заключении сделки.

Ранее подробности в Сети уже обсуждали полное решение Хамовнического районного суда от 28 марта, когда он постановил, что народная артистка сохраняет право собственности на квартиру, проданную под влиянием мошенников. Его частично публиковали в СМИ и Telegram-каналах, освещающих кейс Долиной — Лурье.

Из этого текста следовало, что покупательнице нужно было в первую очередь обратить внимание на цену квартиры (112 миллионов рублей), которая сильно отличалась от рыночной.

Второй момент — тот факт, что в квартире на момент продажи были зарегистрированы сама Долина, ее дочь и несовершеннолетняя внучка.

При этом, согласно решению суда, «ответчик не требовала от истца и членов ее семьи сняться с регистрационного учета» и не запрашивала объяснения о причинах продажи квартиры, о наличии иного жилья», а также не требовала у Долиной справку из психоневрологического диспансера и нотариального удостоверения сделки.

При этом защита Лурье указывала, что их подзащитная — добросовестный покупатель, цена за жилье после торга была согласована с продавцом, а затем Лурье передала певице наличные, которые были на ее счетах. Источники происхождения средств также были предоставлены.

Что до проверок сделкоспособности и справок из ПНД — их покупательница не запрашивала в силу того, что певица — народная артистка, действующий преподаватель, поэтому «сомнений в ее состоянии у ответчика возникнуть не могло».

Что продавщица позже решила делать с полученными деньгами, по мнению второй стороны, правового значения уже не имеет.