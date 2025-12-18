Мошенники убедили Долину продать квартиру из-за особенностей ее образа мышления

Аферисты смогли убедить певицу Ларису Долину продать квартиру и передать деньги им из-за черт личности и особенностей образа мышления знаменитости. Информация об этом есть в определении Верховного суда. Полный текст опубликовали в телеграм-канале инстанции 18 декабря.

В документе говорится, что отклику Долиной к мошенническому воздействию способствовал ряд психологических особенностей жертвы: выраженные ценности безопасности, личностные черты, образ мышления и возрастная группа.

В заключении психологической экспертизы указано, что Долину использовали как инструмент достижения цели совершения преступления, в том числе для анонимизации деятельности злоумышленников. Сначала певица не подозревала об обмане с их стороны, а также находилась под воздействием угроз.

Ранее стало известно, что Долина во время продажи квартиры отказалась предоставить справку из психоневрологического диспансера.