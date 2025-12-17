Такого вердикта не ожидал никто: куда выселят Долину и как это изменит жизнь всех россиян
Юрист Андрейцо: в судах вряд ли будут отставки после дела Долиной
Верховный суд России вынес вердикт по нашумевшему делу Ларисы Долиной, который уже называют поворотным для всей судебной практики. Квартиру в Хамовниках оставили за Полиной Лурье. В Сети чествуют председателя ВС Игоря Краснова, радуются за восстановившую справедливость покупательницу жилья, а также задаются другим любопытным вопросом: когда и куда выселят исполнительницу хита «Погода в доме»?
Почему суд в итоге встал на сторону Лурье
История, в которой артистка, по ее же собственным словам, стала жертвой мошенников и потеряла дорогостоящую квартиру, потрясла российское общество. Изначально Долина оспорила сделку, вернув недвижимость себе, а покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья.
Первые инстанции, вставшие на сторону звезды, руководствовались, казалось бы, логикой защиты потерпевшего от действий злоумышленников. Однако Верховный суд изучил детали и перевернул эту логику с ног на голову.
Ключевым стал тщательный анализ поведения сторон. Сделка готовилась около полутора месяцев, проходила через профессиональных риелторов, а сама Долина — человек с большим жизненным опытом — подписывала все документы лично.
ВС пришел к выводу, что Лурье действовала максимально добросовестно и не могла знать о возможном обмане. Таким образом, именно она и стала истинной жертвой случившегося. За ней и оставили право собственности на объект недвижимости.
По мнению экспертов, исход дела был вполне предсказуемым — как минимум из-за широкого общественного резонанса.
«Исходя из того, как быстро кассационную жалобу в Верховном суде передали на рассмотрение коллегии, а также из того, какой был инфошум в отношении этого дела, результат ожидаемый», — сказал в беседе с РИА «Новости» управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков.
Тем не менее принятое решение многие назвали победой Игоря Краснова, который занял пост председателя Верховного суда в сентябре нынешнего года.
Благодаря ему рухнула схема, из-за которой пострадали тысячи человек. Это хорошее начало для новой должности. Я ему аплодирую.
Станислав Садальский
актер
Важный сигнал для регионов
Решение действительно вызвало шквал одобрительных откликов от юристов, общественности и знаменитостей. По словам артистки Яны Поплавской, вердикт заложил основу для справедливого разрешения тысяч аналогичных дел по всей России.
«Надеемся, что теперь, ориентируясь на позицию ВС РФ, в регионах суды примут решения по всем делам, где добросовестных покупателей квартир обманули по „схеме Долиной“, в их пользу. Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми», — заявила она.
Кроме того, эксперты отметили, что Верховный суд не пошел по пути наименьшего сопротивления — компромиссного варианта с возвратом квартиры продавцу и взысканием денег в пользу покупателя.
«Верховный суд РФ не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка вторички, но и обеспечил справедливость», — подчеркнул адвокат Павел Марущак.
Юрист Екатерина Гордон дала более эмоциональную оценку вердикту ВС и заявила, что ей очень хочется признаться в любви к Краснову. «Вот это старт в Верховном суде! Это лишнее доказательство независимости Верховного суда! Краснов — one love, выражаясь неюридическим языком», — поделилась она в своем Telegram.
Куда теперь переедет Лариса Долина
Адвокат Лурье Светлана Свириденко призналась: путь к справедливости был весьма непростым, но она и ее подзащитная верили, что добьются ее восстановления.
Это было долго и нервно, но мы верили в победу. <…> Теперь у Полины есть дом.
Светлана Свириденко
Для Долиной ситуация выглядит совершенно иначе. Ей предстоит освободить квартиру, а возвращать 114 миллионов рублей придется, взыскивая их непосредственно с мошенников в рамках отдельного сложного процесса.
Впрочем, несмотря на это, материальное положение артистки остается более чем устойчивым. Ей есть куда переезжать. По информации ряда источников, помимо права пользования историческим особняком в центре Москвы, в активах Ларисы Александровны значится роскошная загородная усадьба и апартаменты в Юрмале.
Кроме того, гонорары певицы за последнее время только выросли, а от близкого друга, бизнесмена Юрия Растегина, она получила в подарок здание для джаз-клуба.
Вопрос к системе: будут ли последствия для судей?
Не менее любопытным для россиян остается вопрос и о возможной реакции на предыдущие судебные решения, которые в итоге отменил Верховный суд. Прямо во время заседания представитель прокуратуры указал на нарушение норм права судами трех инстанций. Повлечет ли это за собой проверки или даже отставки?
Юрист Дарья Ахтырко в беседе с 360.ru отметила, что дисциплинарные последствия в судейском сообществе — редкость, однако беспрецедентная публичность дела создает особые обстоятельства.
«Возможно, из-за общественного резонанса могут быть негативные последствия в отношении этих судей, но если вышестоящие суды отменяют решение нижестоящих, то никаких последствий для судей этих самых нижестоящих инстанций не наступает», — сказала она.
Ее мнение дополнил юрист и доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо. Он обратил внимание на момент смены руководства в Верховном суде, что может ознаменовать собой новый, более принципиальный подход.
«Если бы после каждого такого нарушения следовали отставки, у нас, наверное, судей не осталось бы. В любой деятельности допустимы ошибки. Я не думаю, что отставки возможны, но допускаю некие меры дисциплинарного характера», — заключил собеседник 360.ru.