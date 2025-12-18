Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

Коллегия судей Верховного суда России представила полный текст определения по делу певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Документ опубликовали в официальном Telegram-канале инстанции.

Определение подтвердило право Лурье на объект недвижимости. Также в судебном акте прописано, что Долину выселят в принудительном порядке, если она не покинет жилье добровольно.

Предыдущие судебные решения, принятые в пользу исполнительницы хита «Погода в доме», Верховный суд отменил.

Ранее стало известно, что экспертиза подтвердила психическое расстройство у Долиной, в котором она находилась от действий мошенников при продаже квартиры.