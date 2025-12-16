Лурье представила в суде свою версию покупки квартиры Долиной
Полина Лурье: Долина говорила, что квартира для нее маленькая
Во время обсуждения покупки квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках певица говорила, что это жилье для нее слишком небольшое. Об этом в ходе выступления в Верховном суде сообщила Полина Лурье.
«Долина говорила, что квартира для нее маленькая. Не может купить новое жилье, пока не продаст это. Была очень доброжелательная», — сказала она.
Лурье добавила, что поиском квартиры занималась самостоятельно, но советовалась и с риелторами.
«Мне проще найти квартиру самой. Оценивала квартиру с точки зрения количества спален, стоимости и удаленности необходимых мест», — отметила женщина.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что для ее подзащитной покупка жилья была не инвестицией, а приобретением для семьи.
«Все действия Долиной были последовательны, сделка не была быстрой. Квартиру показывал риелтор, проводили переговоры по поводу стоимости. Изначально было 130 миллионов рублей, потом — 112. При заключении договора были Долина и Лурье. Переговоры длились два часа. Долина взяла аванс с Лурье — один миллион рублей. Получила расписку», — рассказала она в суде.
Представитель Долиной на заседании отметил, что певица считала, что участвует в какой-то операции, и заблуждалась в действительности сделки по квартире.
«Как только преступников поймают, государство аннулирует сделку, считала она», — отметила адвокат.
Верховный суд не стал закрывать слушание по делу Долиной.