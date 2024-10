Миллионы прослушиваний в 18 лет. Кто такой Øneheart и за что он может получить «Грэмми»

«Не могу поверить, что столько смог набрать трек, который я сделал в январе 2022 года, находясь во время болезни в подавленном состоянии. Для меня это безумные цифры, в существование которых я до сих пор не могу поверить», — написал Волынкин.

Еще поклонники Øneheart любят композиции Next to You и Seaching for You, которые перешагнули отметку в 10 миллионов прослушиваний на Spotify.

Как и с какой музыкой Øneheart попал в претенденты на номинацию «Грэмми»

«Наконец-то рад сообщить вам долгожданную новость! Альбом Midnight Journey, который мы сделали вместе с Antent и Dean Korso, участвует в голосовании на номинацию Grammy», — написал музыкант в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».