Сегодня 18:28 Миллионы прослушиваний в 18 лет. Кто такой Øneheart и за что он может получить «Грэмми» 0 0 0 Фото: Официальное сообщество Øneheart во «ВКонтакте» Знаменитости

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На днях стало известно, что 18-летний музыкант из Тамбовской области Øneheart неожиданно для самого себя стал претендентом на номинацию премии «Грэмми». Его альбом Midnight Journey участвует в голосовании за звание «Лучшего нью-эйдж-альбома». Кто такой Øneheart, какую музыку он пишет и как пришел к популярности — в материале 360.ru.

Кто такой Øneheart Настоящее имя Øneheart — Дмитрий Волынкин. Сейчас он самый прослушиваемый российский музыкант на стриминговом сервисе Spotify. Артист написал более трех тысяч треков, включая неопубликованные. Биография Øneheart Волынкин родился 22 марта 2006 года в городе Кирсанов Тамбовской области с населением 16 тысяч человек. Хорошо учился в школе, за что одноклассники его недолюбливали. В начальных классах Дмитрия отдали на занятия танцами, но ему это быстро наскучило. В 11 лет пошел в музыкальную школу, где начал осваивать игру на фортепиано. Окончил ее с красным дипломом и экстерном — за пять лет. Сейчас молодой человек живет и творит в Москве. Параллельно учится в Юридической академии. Музыкант подписан на лейбл Dreamscape.

Несмотря на возраст, Øneheart уже предлагали работу такие музыкальные гиганты, как российский «Союз Мьюзик» и американская звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment. Ему даже хотели выплатить аванс в размере одного миллиона долларов, то есть примерно 96 миллионов рублей, за сотрудничество, но юноша остался предан своему лейблу. Какую музыку делает Øneheart В 2017 году, когда Дмитрий пошел в музыкальную школу, он начал писать собственную музыку. Новичок в мире электронной музыки старался пробовать все направления, понять, что подходит ему. Это были танцевальные треки, дап-степ, хаус и другие. Спустя год Волынкин во «ВКонтакте» наткнулся на паблик Antent — электронного продюсера Александра Маслова из Твери. Его музыка вдохновила Дмитрия поменять вектор творчества. Как говорил сам артист в интервью Broken Dance, так творчество стало атмосфернее.

Волынкин до сих пор благодарен за советы Antent — Александр во время прямых эфиров разбирал музыку 13-летнего Димы. Сначала мальчик обижался на критику, но позднее начал к ней прислушиваться. Качество его творчество стало повышаться. Со временем парни сдружились, начали выпускать совместные треки. Сейчас в каталоге Øneheart — свыше 150 опубликованных треков. В конце осени артист обещал выпустить новый альбом Boyhood.

Как Øneheart пришел к популярности Самая популярная композиция Волынкина — Snowfall, созданный совместно с Reidenshi — эмбиент-продюсером Евгением Чирковым. Трек завирусился в ТикТоке, а на Spotify его прослушали свыше 700 миллионов раз. На сегодня это самый лучший результат на стриминговой площадке для российских исполнителей. Snowfall обогнал даже группу T.a.t.u и Петра Ильича Чайковского, которых часто вспоминают на Западе. До объединения сил в творчестве Волынкин был знаком с работами Чиркова и написал ему с желанием сделать что-то совместное. Reidenshi ответил и скинул демо-версию будущего хита.

Был ноябрь, в этот момент за окном шел снег. Я лежал, слушал демку. Подумал, что можно что-то сделать с этим. Когда писал аранжировку, за окном снова шел снег. Идеальная просто атмосфера. Øneheart

Позднее авторы решили назвать трек именно так — Snowfall, что в переводе с английского означает «снегопад». Волынкин подчеркивал, что мелодию придумал именно Чирков — а это, по его мнению, 80-90% успеха. По словам Øneheart, обидно, что о Reidenshi в контексте Snowfall зачастую забывают. Трек вышел под крылом лейбла Dreamscape.

Самые популярные песни Øneheart Помимо безусловного хита Snowfall, у Øneheart популярны и другие атмосферные треки. Например, недавно This Feeling преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на все том же Spotify.

Фото: Скриншот Spotify

«Не могу поверить, что столько смог набрать трек, который я сделал в январе 2022 года, находясь во время болезни в подавленном состоянии. Для меня это безумные цифры, в существование которых я до сих пор не могу поверить», — написал Волынкин. Еще поклонники Øneheart любят композиции Next to You и Seaching for You, которые перешагнули отметку в 10 миллионов прослушиваний на Spotify. Как и с какой музыкой Øneheart попал в претенденты на номинацию «Грэмми» «Наконец-то рад сообщить вам долгожданную новость! Альбом Midnight Journey, который мы сделали вместе с Antent и Dean Korso, участвует в голосовании на номинацию Grammy», — написал музыкант в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».

Дмитрий Волынкин отметил, что объединяющей идеей Midnight Journey стали ночные путешествия на фоне загадочных ландшафтов Норвегии, Исландии и Аляски. «Данный альбом состоит из семи треков, концептуально дополняющих друг друга и приглашающих слушателя разделить суровую красоту северной природы», — уточнил артист.

В феврале 2025 года премия «Грэмми» пройдет в Лос-Анджелесе в 67-й раз. Номинанты станут известны через месяц — 8 ноября.