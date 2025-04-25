«Детей хоронили всем городом». Как в СССР попытались скрыть гибель отряда пионеров
Летом 1960 года страшная трагедия в пионерском лагере «Луковое озеро» потрясла весь СССР — почти 30 ребят погибли во время прогулки на лодках. Все данные об этом быстро засекретили, и хотя с момента смерти детей прошло столько лет, однозначного ответа на вопрос, что именно привело к такому исходу, нет.
«Висели на взрослых, как гирлянда»
Расположенный в Ногинском районе Подмосковья лагерь «Луковое озеро» принадлежал металлургическому заводу в Электростали. Отдыхать туда отправляли главным образом детей сотрудников.
Один из бывших заводчан Анатолий Арзамасцев в беседе с aif.ru делился исключительно положительными впечатлениями об учреждении. Это было прекрасное место для отдыха, уверял мужчина (до 1960 года он отдыхал в этом лагере каждое лето). Ребят хорошо кормили, давали возможность заниматься самыми разным видами спорта.
Увлекательным развлечением были регулярные водные прогулки: лагерь находился прямо посреди озера Луковое — этот островок соединялся с «большой землей» мостом-перешейком.
И вот одна из таких прогулок закончилась ужасной трагедией: утонули 26 детей. Всем было не больше 10 лет.
Как дети оказались в лодке
Воспитательница вместе с группой школьников возвращалась в лагерь с территории за озером. Все уже довольно сильно устали, чтобы сократить время в пути женщина обратилась к мотористу, попросив подбросить их на остров на так называемом катамаране — специалист как раз проверял это плавсредство после ремонта.
«Они представляли собой две обыкновенные прогулочные лодки, соединенные между собой крепкими деревянными сваями. На поперечной перекладине стоял мотор», — пояснил Арзамасцев.
Мужчина не отказал воспитательнице. Что именно произошло потом — неясно. По одной из версий, у лодки заглох мотор. Пока моторист пытался его чинить, дети начали баловаться, в итоге катамаран перевернулся.
Но у этой теории есть изъян, подчеркнул собеседник aif.ru. По его словам, так просто лодка не могла перевернуться, она была очень устойчивой, а погода стояла отличная и безветренная.
По убеждению Арзамасцева, виной всему стала паника: сначала в воду упал один ребенок, его кинулась спасать воспитательница, а следом начали прыгать и остальные. Пытался выловить несчастных и моторист, но в итоге тоже погиб.
Когда утонувших моториста и воспитательницу вытаскивали, вместе с ними подняли детей — словно новогоднюю гирлянду, те висели на взрослых, крепко вцепившись в одежду.
Помогать тонущим бросились и оказавшиеся в этот момент на берегу подросток из старшего отряда Геннадий Москалев и рыбак Леонид Белоусов. Его дочь Таисия позже рассказала МК.RU, что счет тогда шел буквально на секунды.
«Ему удалось вытащить на берег одну девочку. Другим помочь уже не успел — буквально в считанные минуты все было кончено: на поверхности воды никого из тонувших не осталось», — пояснила женщина.
Жертвами случившегося стали 28 человек: двое взрослых и 26 детей. Есть данные о том, что воспитательница была беременна. Якобы это показали итоги экспертизы.
Хоронили всем городом
Через несколько дней прошли похороны ребят. В последний путь их провожала практически вся Электросталь. Это огромное горе не оставило равнодушным никого.
«Детей хоронили всем городом. А в городе на то время жило около 150 тысяч человек. Гробы с детьми несли через огромный человеческий коридор, все плакали», — поделился Арзамасцев.
Все обстоятельства гибели детей в озере очень быстро засекретили. Ответственность возложили на начальника лагеря, но с учетом того, что он ранее отдавал приказа не кататься на лодках, ему дали лишь три года тюрьмы. Вскоре после освобождения он скончался.