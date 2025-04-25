«Детей хоронили всем городом». Как в СССР попытались скрыть гибель отряда пионеров

Летом 1960 года страшная трагедия в пионерском лагере «Луковое озеро» потрясла весь СССР — почти 30 ребят погибли во время прогулки на лодках. Все данные об этом быстро засекретили, и хотя с момента смерти детей прошло столько лет, однозначного ответа на вопрос, что именно привело к такому исходу, нет.

«Висели на взрослых, как гирлянда»

Расположенный в Ногинском районе Подмосковья лагерь «Луковое озеро» принадлежал металлургическому заводу в Электростали. Отдыхать туда отправляли главным образом детей сотрудников.

Один из бывших заводчан Анатолий Арзамасцев в беседе с aif.ru делился исключительно положительными впечатлениями об учреждении. Это было прекрасное место для отдыха, уверял мужчина (до 1960 года он отдыхал в этом лагере каждое лето). Ребят хорошо кормили, давали возможность заниматься самыми разным видами спорта.

Увлекательным развлечением были регулярные водные прогулки: лагерь находился прямо посреди озера Луковое — этот островок соединялся с «большой землей» мостом-перешейком.

И вот одна из таких прогулок закончилась ужасной трагедией: утонули 26 детей. Всем было не больше 10 лет.

Как дети оказались в лодке

Воспитательница вместе с группой школьников возвращалась в лагерь с территории за озером. Все уже довольно сильно устали, чтобы сократить время в пути женщина обратилась к мотористу, попросив подбросить их на остров на так называемом катамаране — специалист как раз проверял это плавсредство после ремонта.

«Они представляли собой две обыкновенные прогулочные лодки, соединенные между собой крепкими деревянными сваями. На поперечной перекладине стоял мотор», — пояснил Арзамасцев.

Мужчина не отказал воспитательнице. Что именно произошло потом — неясно. По одной из версий, у лодки заглох мотор. Пока моторист пытался его чинить, дети начали баловаться, в итоге катамаран перевернулся.

Но у этой теории есть изъян, подчеркнул собеседник aif.ru. По его словам, так просто лодка не могла перевернуться, она была очень устойчивой, а погода стояла отличная и безветренная.