США переобулись? Как Запад отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа

За рубежом неоднозначно отреагировали на новый приезд спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Одни осудили его за подыгрывание России, а другие приветствовали переговорный процесс. О реакции международной общественности — в материале 360.ru

Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа Путин принял американского гостя 25 апреля в Кремле. С российской стороны в переговорах участвовали также помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — сказал Ушаков. Американский посланник сразу после встречи сохранил молчание. Его начальник отреагировал лаконично.

У Уиткоффа была хорошая встреча. Дональд Трамп Президент США

Реакция Зеленского на переговоры В переговорах в Москве участвовали только две стороны — Россия и США. «Би-би-си» сообщила, что ни одного представителя Украины не пригласили в Кремль, чтобы согласовать мирное соглашение. Пока в Кремле решалась судьба Украины, президент страны Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что в ближайшие дни могут пройти «очень весомые встречи», которые должны приблизить перемирие. Он призвал надавить на Кремль.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Требуется безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем-достойный мир и гарантии безопасности», — сказал президент. Уиткофф — новичок в дипломатии? Встреча Уиткоффа с Путиным состоялась на следующий день после призыва Трампа прекратить атаки на Киев, отметило агентство Reuters. Американский президент предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если стороны не достигнут прогресса. «До прихода в команду Трампа в январе у Уиткоффа не было дипломатического опыта, и критики изображали его некомпетентным, когда его втянули в прямые переговоры с Путиным, верховным лидером России на протяжении последних 25 лет», — заявил автор статьи. Журналисты также обратили внимание на то, что Уиткофф присутствовал на встрече один. Напротив него сидели три человека — Путин, Ушаков и Дмитриев.

Американская газета The Wall Street Journal напомнила, что переговоры о достижении мира прошли всего через несколько часов после убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Несмотря на такой фон, Кремль признал их удачными. «Российский генерал погиб в результате взрыва, пока Уиткофф добивался мира. <…> Россия охарактеризовала переговоры между президентом Владимиром Путиным и главным переговорщиком президента Трампа как „конструктивные и полезные“», — заявила репортер Изабель Коулз. О чем говорили Путин и Уиткофф Спецпосланник президента США на переговорах 25 апреля намеревался выдвинуть новые условия мирного урегулирования, сообщило агентство Bloomberg. США надеются, что в рамках мирного соглашения Кремль признает право Украины на развитие собственной оснащенной армии и оборонной промышленности. Это стало бы сигналом о том, что администрация Трампа добивается уступок не только от Украины, как утверждали критики, но и от России. Однако в таком случае Кремлю придется отказаться от одной из основных целей кампании — демилитаризации Украины.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

«Результат по этому вопросу может зависеть от готовности России позволить Украине самостоятельно определить масштаб ее будущих сил», — заявил автор статьи. Говорил ли об этом Уиткофф, неизвестно. Представитель Белого дома сказал агентству лишь, что контакты Уиткоффа с Путиным являются частью усилий Трампа по установлению мира, выходу за рамки прошлых неудачных стратегий и прекращению смертоносного конфликта. Итоги встречи Путина с Уиткоффом Предыдущие переговоры не остановили конфликт, напомнил обозреватель The Guardian Джонатан Фридланд. Они привели лишь к тому, что Уиткофф повторял тезисы Кремля, по сути одобрив претензии России на бывшие украинские регионы.

В этом Уиткофф просто следовал примеру, заданному его боссом: предполагаемое мирное соглашение, которое Трамп сейчас торопится заключить, означает передачу Путину почти всего, что он хочет, и требование к Украине сдаться. Джонатан Фридланд Журналист

Фридланд не уверен в искреннем стремлении Трампа к урегулированию конфликта. За 100 дней президентства республиканца США не остановили боевые действия, а перешли на другую сторону. Однако именно эти переговоры могут подтолкнуть стороны к возобновлению прямого диалога. По крайней мере, Путин и Уиткофф обсудили эту тему, сообщил Ушаков. Катарская телекомпания Al Jazeera напомнила, что Россия и Украина не вели прямых переговоров с первых недель конфликта в 2022 году. Журналисты назвали Уиткоффа ключевым собеседником США в переговорах с Путиным.