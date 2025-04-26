Ядерные державы на грани войны. Чем закончится конфликт Индии и Пакистана
Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну
Индия и Пакистан оказались на грани войны после расстрела боевиками туристов в Кашмире. Находящиеся на линии разграничения военные уже начали взаимные обстрелы. Почему тлеющий почти 80 лет конфликт грозит разгореться снова и насколько реально ядерное противостояние двух стран — в материале 360.ru.
Теракт в Кашмире: что случилось 22 апреля 2025 года
Группа из пяти вооруженных боевиков 22 апреля напала на туристов в долине около города Пахалгам — популярном месте отдыха в штате Джамму-и-Кашмир. Добраться до этой местности можно только пешком.
Свидетели нападения заявили, что перед убийством боевики спрашивали, какую религию исповедуют гости, стараясь не убивать мусульман.
В результате атаки погибли 26 человек, в том числе приехавшие на отдых непалец и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Более двух десятков получили серьезные ранения. Теракт стал самым крупным для Кашмира за последние годы.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Представители организации опубликовали заявление в своих социальных сетях, где написали, что ликвидировали не гражданских туристов, а сотрудников индийских спецслужб.
Свое нападение они назвали акцией возмездия за то, что в штат переселились более 85 тысяч индуистов, что изменило демографическую ситуацию в регионе.
Разведка Индии сообщила, что «Кашмирское сопротивление» связано с пакистанской террористической группировкой «Лашкар-е-Тайба»*, поэтому ответственность за теракт полностью лежит на соседней стране.
Пакистан опроверг свою причастность к нападению. Местный парламент выпустил резолюцию, в которой призвал власти Индии отказаться от необоснованных обвинений для продвижения своих интересов в регионе. Депутаты подчеркнули, что страна готова защитить свой суверенитет и территориальную целостность от любого вида агрессии, включая военные провокации.
К чему привело противостояние Индии и Пакистана
Но ситуация продолжала обостряться. Индия в ответ на теракт объявила о приостановке действия Договора о водах Инда, регулирующего распределение водных ресурсов с Пакистаном, закрыла единственный пограничный сухопутный коридор Вагах-Аттари и аннулировала визы пакистанцев, потребовав от них выехать из страны до 27 апреля.
В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, приостановил торговлю и пригрозил пересмотреть Симлское соглашение о линии контроля на границе в Кашмире.
На фоне дипломатического кризиса выросла военная напряженность. Пакистан привел свои войска в состоянии повышенной боевой готовности.
В пятницу, 25 апреля, стороны обвинили друг друга в перестрелке между военными на линии контроля в Джамму-и-Кашмире. По данным телеканала NDTV, минувшим вечером пакистанские военные открыли огонь по позициям пограничников Индии, которые ответили на атаку стрельбой. Данных о жертв пока не поступало.
Представитель МИД Пакистана Али Хан заявил, что официального подтверждения этой информации нет, поэтому прокомментировать эти сообщения он не может.
Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном
На урегулирование обострения между Индией и Пакистаном бросили огромные силы, чтобы предотвратить реальное противостояние. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, стрельба на линии контроля — это не больше, чем человеческий фактор на фоне дипломатической напряженности двух стран.
«Пакистан стрельнул, Индия дала ответ. Пока идет такая притирка. По моим ощущениям, конфликт погасят. Какие-то кратковременные вооруженные эпизоды продолжатся, но системного конфликта не будет. Все друзья Индии и Пакистана бросились его урегулировать», — отметил Маркелов.
Но окончательное развитие событий зависит от того, как много претензий друг к другу накопили Индия и Пакистан.
Полностью разрешить этот конфликт нельзя, он относится к категории вечных, как между Израилем и Палестиной. Все испугались, что Индия и Пакистан — это ядерные державы. Вдруг кто-то сдуру пальнет. Но думаю, что этого не будет.
Сергей Маркелов
Политолог и политический психолог
Маркелов пояснил, что Индия обладает большей политической сдержанностью и находится в выигрышном положении за счет большего военного веса и количества вооружений, чтобы остановить конфликт на уровне кратковременного напряжения.
«Пакистан дергается, потому что за ним тоже есть подстрекатели, а у Индии больше инструментов, чтобы управлять этим конфликтом. Она может сделать так, что весь Пакистан вымрет через месяц», — предупредил политолог.
Блокада реки Инд
Пока победа в кратковременном конфликте на стороне Индии. Власти страны впервые с 1960 года закрыли шлюзы реки Инд в направлении Пакистана, оставив соседнюю страну в водной блокаде.
Река обеспечивала более 80% всего водоснабжения Пакистана. Благодаря Инду страна развила сельское хозяйство в засушливых районах Пенджаб и Синд, где выращивается зерно, рис и хлопок.
Кроме того, река обеспечивала работу гидроэлектростанций — единственного источника энергии для промышленности.
Водная блокада поставила под угрозу само существование Пакистана.
Власти страны объявили, что любые попытки блокировки Инда станут равносильны объявлению войны.
История индо-пакистанских войн и конфликтов
Территория современного индийского штата Джамму-и-Кашмир раньше входила в одноименное княжество, населенное преимущественно мусульманами. После снятия с Индии статуса британской колонии и раздела страны между индуистами и сторонниками Ислама, княжество не захотело становиться частью Пакистана.
Поэтому с 1947 по 1948 год на этой территории началась кровопролитная война. Она завершилась перемирием после вмешательства ООН, которая установила линию контроля, превратившуюся в государственную границу. Более половины территории бывшего княжества находится под контролем Индии, около 35% — Пакистана, еще часть занимает Китай.
Во второй раз Индия и Пакистан устроили войну за Кашмир в 1965 году. Она завершилась после вмешательства ООН. Посредником по заключению мирного соглашения между непримиримыми противниками выступил Советский Союз.
Но отношения между Пакистаном и Индией только ухудшились, что привело к третьему противостоянию. Но на этот раз спорная территория оказалась ни при чем. В 1971 году Индия поддержала независимость Восточного Пакистана, который вышел из состава страны, превратившись в Бангладеш.
В 1999 году пакистанские военные заняли индийские позиции на территории города Каргил в Кашмире, но Индия быстро отбила атаки. Этот конфликт тоже сильно напугал многие страны, потому что противники уже обладали ядерным оружием.
Несмотря на то, что Кашмир находился в составе Индии с 1948 года штат обладал большой автономией. Местные жители могли претендовать на занятие административных должностей, имели большое количество льгот. При этом перебраться в штат жители других регионов Индии не могли.
Так продолжалось до 2019 года пока власти Индии не отменили этот статус. Штат разделили на Джамму-и-Кашмир и территорию Ладакх, предоставив право гражданам всей страны покупать там землю и недвижимость.
Это привело к потоку инвестиций и превратило бывшую землю, пережившую полномасштабные конфликты, в место притяжения туристов.
Тогда же отношения между премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Имраном Ханом находились на пике добрососедства. Они договорились о прекращении боевых действий и совместной борьбе с терроризмом.
Что предсказал Жириновский о конфликте Индии и Пакистана
В 2004 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что много лет тлеющие конфликты между Израилем и Палестиной, Индией и Пакистаном приведут к ядерным войнам в которых погибнут не менее 200 миллионов человек.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в арсенале Индии находятся 172 ядерные боеголовки, у Пакистана — 170.
*Признана террористической и запрещена в России.