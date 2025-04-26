Сегодня 01:18 Ядерные державы на грани войны. Чем закончится конфликт Индии и Пакистана Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну 0 0 0 Фото: Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Индия и Пакистан оказались на грани войны после расстрела боевиками туристов в Кашмире. Находящиеся на линии разграничения военные уже начали взаимные обстрелы. Почему тлеющий почти 80 лет конфликт грозит разгореться снова и насколько реально ядерное противостояние двух стран — в материале 360.ru.

Теракт в Кашмире: что случилось 22 апреля 2025 года

Группа из пяти вооруженных боевиков 22 апреля напала на туристов в долине около города Пахалгам — популярном месте отдыха в штате Джамму-и-Кашмир. Добраться до этой местности можно только пешком.

Свидетели нападения заявили, что перед убийством боевики спрашивали, какую религию исповедуют гости, стараясь не убивать мусульман.

В результате атаки погибли 26 человек, в том числе приехавшие на отдых непалец и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. Более двух десятков получили серьезные ранения. Теракт стал самым крупным для Кашмира за последние годы.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/www. imago-images.de / www.globallookpress.com

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Представители организации опубликовали заявление в своих социальных сетях, где написали, что ликвидировали не гражданских туристов, а сотрудников индийских спецслужб.

Свое нападение они назвали акцией возмездия за то, что в штат переселились более 85 тысяч индуистов, что изменило демографическую ситуацию в регионе.

Разведка Индии сообщила, что «Кашмирское сопротивление» связано с пакистанской террористической группировкой «Лашкар-е-Тайба»*, поэтому ответственность за теракт полностью лежит на соседней стране.

Фото: IMAGO/Hindustan Times/www. imago-images.de / www.globallookpress.com

Пакистан опроверг свою причастность к нападению. Местный парламент выпустил резолюцию, в которой призвал власти Индии отказаться от необоснованных обвинений для продвижения своих интересов в регионе. Депутаты подчеркнули, что страна готова защитить свой суверенитет и территориальную целостность от любого вида агрессии, включая военные провокации.

К чему привело противостояние Индии и Пакистана

Но ситуация продолжала обостряться. Индия в ответ на теракт объявила о приостановке действия Договора о водах Инда, регулирующего распределение водных ресурсов с Пакистаном, закрыла единственный пограничный сухопутный коридор Вагах-Аттари и аннулировала визы пакистанцев, потребовав от них выехать из страны до 27 апреля.

В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, приостановил торговлю и пригрозил пересмотреть Симлское соглашение о линии контроля на границе в Кашмире.

На фоне дипломатического кризиса выросла военная напряженность. Пакистан привел свои войска в состоянии повышенной боевой готовности.

Фото: Shilpa Thakur/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В пятницу, 25 апреля, стороны обвинили друг друга в перестрелке между военными на линии контроля в Джамму-и-Кашмире. По данным телеканала NDTV, минувшим вечером пакистанские военные открыли огонь по позициям пограничников Индии, которые ответили на атаку стрельбой. Данных о жертв пока не поступало. Представитель МИД Пакистана Али Хан заявил, что официального подтверждения этой информации нет, поэтому прокомментировать эти сообщения он не может.

Возможна ли ядерная война между Индией и Пакистаном

На урегулирование обострения между Индией и Пакистаном бросили огромные силы, чтобы предотвратить реальное противостояние. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, стрельба на линии контроля — это не больше, чем человеческий фактор на фоне дипломатической напряженности двух стран. «Пакистан стрельнул, Индия дала ответ. Пока идет такая притирка. По моим ощущениям, конфликт погасят. Какие-то кратковременные вооруженные эпизоды продолжатся, но системного конфликта не будет. Все друзья Индии и Пакистана бросились его урегулировать», — отметил Маркелов.

Фото: Shilpa Thakur/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Но окончательное развитие событий зависит от того, как много претензий друг к другу накопили Индия и Пакистан.

Полностью разрешить этот конфликт нельзя, он относится к категории вечных, как между Израилем и Палестиной. Все испугались, что Индия и Пакистан — это ядерные державы. Вдруг кто-то сдуру пальнет. Но думаю, что этого не будет. Сергей Маркелов Политолог и политический психолог

Маркелов пояснил, что Индия обладает большей политической сдержанностью и находится в выигрышном положении за счет большего военного веса и количества вооружений, чтобы остановить конфликт на уровне кратковременного напряжения. «Пакистан дергается, потому что за ним тоже есть подстрекатели, а у Индии больше инструментов, чтобы управлять этим конфликтом. Она может сделать так, что весь Пакистан вымрет через месяц», — предупредил политолог.

Блокада реки Инд

Пока победа в кратковременном конфликте на стороне Индии. Власти страны впервые с 1960 года закрыли шлюзы реки Инд в направлении Пакистана, оставив соседнюю страну в водной блокаде.

Река обеспечивала более 80% всего водоснабжения Пакистана. Благодаря Инду страна развила сельское хозяйство в засушливых районах Пенджаб и Синд, где выращивается зерно, рис и хлопок.

Фото: PPI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, река обеспечивала работу гидроэлектростанций — единственного источника энергии для промышленности.

Водная блокада поставила под угрозу само существование Пакистана. Власти страны объявили, что любые попытки блокировки Инда станут равносильны объявлению войны.

История индо-пакистанских войн и конфликтов

Территория современного индийского штата Джамму-и-Кашмир раньше входила в одноименное княжество, населенное преимущественно мусульманами. После снятия с Индии статуса британской колонии и раздела страны между индуистами и сторонниками Ислама, княжество не захотело становиться частью Пакистана. Поэтому с 1947 по 1948 год на этой территории началась кровопролитная война. Она завершилась перемирием после вмешательства ООН, которая установила линию контроля, превратившуюся в государственную границу. Более половины территории бывшего княжества находится под контролем Индии, около 35% — Пакистана, еще часть занимает Китай.

Фото: Shilpa Thakur/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Во второй раз Индия и Пакистан устроили войну за Кашмир в 1965 году. Она завершилась после вмешательства ООН. Посредником по заключению мирного соглашения между непримиримыми противниками выступил Советский Союз. Но отношения между Пакистаном и Индией только ухудшились, что привело к третьему противостоянию. Но на этот раз спорная территория оказалась ни при чем. В 1971 году Индия поддержала независимость Восточного Пакистана, который вышел из состава страны, превратившись в Бангладеш.

В 1999 году пакистанские военные заняли индийские позиции на территории города Каргил в Кашмире, но Индия быстро отбила атаки. Этот конфликт тоже сильно напугал многие страны, потому что противники уже обладали ядерным оружием.

Фото: Shilpa Thakur/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Несмотря на то, что Кашмир находился в составе Индии с 1948 года штат обладал большой автономией. Местные жители могли претендовать на занятие административных должностей, имели большое количество льгот. При этом перебраться в штат жители других регионов Индии не могли.

Так продолжалось до 2019 года пока власти Индии не отменили этот статус. Штат разделили на Джамму-и-Кашмир и территорию Ладакх, предоставив право гражданам всей страны покупать там землю и недвижимость.

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это привело к потоку инвестиций и превратило бывшую землю, пережившую полномасштабные конфликты, в место притяжения туристов. Тогда же отношения между премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Имраном Ханом находились на пике добрососедства. Они договорились о прекращении боевых действий и совместной борьбе с терроризмом.

Что предсказал Жириновский о конфликте Индии и Пакистана

В 2004 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что много лет тлеющие конфликты между Израилем и Палестиной, Индией и Пакистаном приведут к ядерным войнам в которых погибнут не менее 200 миллионов человек. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в арсенале Индии находятся 172 ядерные боеголовки, у Пакистана — 170. *Признана террористической и запрещена в России.