26 апреля 2025 06:30 Запрет на выезд 2025: с какими долгами нельзя уехать за границу Депутат Нилов рассказал о пересмотре запрета на выезд за границу 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Штрафы

Долги

Рубль

Суд

Законы

Запреты

Депутаты

Россия

В Госдуме предложили увеличить минимальную сумму долга, за неуплату которого могут наложить запрет на выезд за границу. Сейчас это 10 тысяч рублей. 360.ru разобрался, кого касаются ограничения, почему порог решили повысить и что делать, если информация о задолженности появилась только в аэропорту.

В каких случаях вводят ограничения на выезд для должников Сейчас приставы имеют право вынести постановление о временном ограничении на выезд из России, если против него открыто исполнительное производство. В документе речь может идти о: невыплате алиментов;

неуплате средств для возмещения вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального (если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей);

требованиях неимущественного характера;

иных задолженностях, например перед банками (если сумма составляет 30 тысяч рублей и более, а по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения — от 10 тысяч рублей). Депутаты предложили пересмотреть порог долга в 10 тысяч, поскольку в список невыездных попадает огромное количество «вполне добропорядочных граждан». «Законы не менялись с 2017 года. С того времени МРОТ увеличился почти в три раза, а значит, это же должно произойти и с порогом, который позволит блокировать выезд за рубеж, — с 10 до 30 и с 30 до 90 тысяч рублей», — рассказал 360.ru депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Инициатива исключает долги по алиментам: государство планирует и дальше защищать семьи, оказавшиеся в трудном положении, добавил Нилов. Туристы часто сталкиваются с тем, что их не выпускают за неуплату ЖКХ и штрафов за нарушение ПДД. Последнее — одна из наиболее распространенных причин. Как запрещают выезд за границу «Когда начинается исполнительное производство, при наличии ходатайства приставы могут вынести такое постановление. Да и кредиторам это только на руку. Они пытаются создать условия, в которых даже небольшие задолженности станут для человека чувствительными с точки зрения последствий», — объяснил юрист и основатель Консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. После этого против должника подают иск и суд выносит положительное решение. Дело переходит к приставу. Он высылает — почтой либо на «Госуслуги» — письмо-предупреждение о том, что у человека есть пять дней на добровольное погашение задолженности. На практике этот срок часто истекает до того, как письмо заметят.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa / www.globallookpress.com

Поскольку уведомление приходит по адресу прописки, а не туда, где на самом деле проживает должник, легко упустить такую важную информацию. Тогда человек может спокойно запланировать отпуск и отправиться в аэропорт, где пограничники откажут ему в выезде. Почему можно не улететь даже при погашении долга У ФССП есть система, которая связана со всеми структурами: сведения попадают в общую базу данных. При регистрации на рейс там всплывает ограничение на вылет. У таможенников, как отметил Хмелевской, есть единый электронный документооборот, куда приходит постановление. Сотрудники службы видят только сумму долга и ФИО.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Даже если неплательщик все погасил прямо в аэропорту, моментально улететь не выйдет. Необходимо, чтобы прошла целая бюрократическая процедура, и только тогда, как подчеркнул юрист, в базе данных поменяется информация. «У одного пристава несколько тысяч судебных производств. Поэтому моментальная верификация платежа физически невозможна», — предупредил эксперт. Должник платит не приставам, а напрямую по реквизитам. После получения госорганом финансовых средств тот должен их распознать. Это технически сложно сделать моментально. Единственный вариант — заблаговременно позаботиться о погашении, проверив свои данные на сайте ФССП.