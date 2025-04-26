Сегодня 02:37 Измены, пьянство и брошенные дети. О чем всю жизнь жалел актер Юрий Яковлев 0 0 0 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Легендарному советскому актеру театра и кино Юрию Яковлеву 25 апреля исполнилось бы 97 лет. Артиста любили поклонники и многие коллеги по цеху, но в его жизни не все было гладко. О непростой судьбе кумира миллионов и пережитых им трагедиях — в материале 360.ru.

Детство в эвакуации и дистрофия Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве, куда его родители приехали из глубинки. В столице они неплохо устроились — Василий Яковлев был успешным юристом, Ольга Михайловна работала диетсестрой в столовой Кремлевской поликлиники. Но ранние годы Юрия Яковлева сложно назвать счастливыми. Сначала развод родителей, потом расстрел его высокопоставленного родственника, слежка сотрудников НКВД за матерью. Когда началась война, семью будущего артиста эвакуировали в Уфу. В Москву они вернулись в 1943 году. Все это время мальчик учился и работал, помогая матери, постоянно голодал. Когда Яковлеву диагностировали дистрофию II степени, он оставил учебу в школе, закончив ее только в 20 лет. Путь Яковлева через тернии к звездам После окончания школы артист собирался стать дипломатом, но передумал и подал документы во ВГИК. Прошел собеседование, набрал необходимые баллы, но на этапе кинопробы его отсеяли из-за неподходящей внешности.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В итоге Яковлев поступил в Щукинское училище, где на первом курсе его чуть не отчислили за неуспеваемость. Учиться было тяжело, педагоги сначала в него не верили, но все же он получил диплом уже как подающий надежды артист. В 1952 году его приняли в труппу Академического театра имени Евгения Вахтангова. Там он прослужил до 2013 года и стал звездой сцены.

Яковлев начал сниматься в кино одновременно с началом театральной карьеры, но популярность к нему пришла после роли князя Мышкина в фильме Ивана Пырьева «Идиот» в 1959 году. Тогда на актера обратили внимание и другие советские режиссеры.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Второй громкий успех был связан с выходом новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Яковлев снимался и в других картинах, но все его запомнили по роли Ипполита. Позже он признавался, что ненавидел эту роль.

Всего в фильмографии артиста 169 работ в 167 проектах. Три жены и два брошенных ребенка Харизматичный актер всегда пользовался вниманием женщин. Как шутил сам Яковлев, он женился на всех, кого любил. С первой супругой, Кирой Мачульской, познакомился в Доме актера, куда ее привел жених. Их брак не выдержал проверки на прочность. Первый ребенок умер от желтухи после рождения, потом Кира заболела туберкулезом. Когда выздоровела и забеременела, выяснилось, что Яковлев ей изменял с Екатериной Райкиной, которая тогда была замужем за Михаилом Державиным.

Новая любовь стала второй женой, родившей актеру сына Алексея. Брак продержался три года, а развелись они из-за пьянства Яковлева. В 1961 году он с беременной женой попал в аварию, когда выпил пива и уснул за рулем. Они съехали в канаву и упали в воду, Райкина тогда отделалась ушибами.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Третьей супругой актера стала директор музея Вахтанговского театра Ирина Сергеева, с которой он прожил до своей смерти. Она родила ему сына Антона, закрывала глаза на его интрижки и длительный роман с актрисой Юлией Борисовой. Ее огорчало только пристрастие артиста к спиртному, поэтому она прятала от него алкоголь. Вымолил прощение После развода Райкина 15 лет не разрешала бывшему мужу видеть сына. Дочь Алена росла без отца, который о ней даже не вспоминал первые три года. Вспомнил, когда Кира подала на алименты. Платить он платил, но деньги любви не заменили. Ставшая актрисой Алена Яковлева долгие годы обижалась за это на отца. Интересно, что жена и любовница родили детей в один год. В последние годы жизни Яковлев признавался, что Ирина стала его большой любовью и другом. Его жизнь омрачала лишь боль от разлуки со старшими детьми, он чувствовал вину перед ними.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look / www.globallookpress.com

Он смог помириться с брошенными детьми в конце 80-х, причем благодаря третьей жене. В итоге все они сблизились между собой, а в своих внуках актер и вовсе души не чаял. Дети продолжили семейную традицию — Антон Яковлев, например, стал режиссером.

В последние годы жизни Яковлев часто жаловался на сердце. Ему диагностировали прогрессирующую ишемию. В ноябре 2013 года его состояние резко ухудшилось. Он скончался в ночь на 30 ноября в одной из частных клиник Москвы. Легендарного советского артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.