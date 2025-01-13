Сегодня 23:42 Облил водой и забрал собаку. Как переехавший в США Алексей Воробьев спас дом от пожара Певец Алексей Воробьев рассказал о состоянии уцелевшего в Калифорнии дома 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Российский певец Алексей Воробьев чуть не лишился дома в Калифорнии. Артист оказался в эпицентре огненного катаклизма и до последнего отказывался эвакуироваться. Что осталось от особняка звезды и как вообще уроженец Тулы оказался в США, выяснил 360.ru.

Дом Алексея Воробьева в США Еще в 2011 году исполнитель хита «Сумасшедшая», участник «Евровидения» и звезда сериала «Деффчонки» заключил контракт с зарубежным лейблом RedOne и постепенно перебрался в Штаты. Журналисты даже приписывали ему тайную свадьбу в Лас-Вегасе, но это оказалось фейком. Домом в Голливуд-Хиллз Воробьев обзавелся несколько лет назад. Особняк в урбанистическом стиле из стекла и бетона обошелся певцу в несколько миллионов долларов, заработанных на участии в американских сериалах — например, в «Космических силах» и «Расшатанных нервах». Соседом Воробьева стал актер Рами Малек из «Богемской рапсодии» и «Оппенгеймера».

Что случилось с Воробьевым в Америке Вилла певца находится в отдалении от эпицентра разрушительного пожара на западе в Пасифик-Палисейдс, где пожар уничтожил более 5300 строений, в том числе дома комика Билли Кристала, актрисы Мэнди Мур и модели Пэрис Хилтон. Однако в какой-то момент огонь перешел на участок над Сансет Бульваром и оказался в опасной близости от постройки.

Воробьев до последнего надеялся остаться дома, публиковал в соцсетях фото зарева над ночной Калифорнией и рассказывал об обстановке. Когда пожарные объявили эвакуацию и дали всего четыре часа на сборы, певец залил водой периметр своего участка, взял микрофон, гитару, скрипку, несколько камер и в компании корги по кличке Моцарт уехал в отель на побережье. «Это катастрофа, абсолютная катастрофа. <…> Нам пришлось эвакуироваться, вот такие новости», — заявил он подписчикам. Опасность миновала, и через два дня пожарные разрешили жителям вернуться в свои дома. Воробьев выдохнул с облегчением — его дом уцелел. Часть Лос-Анджелеса, где находится его особняк, вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Реакция в России Что огорчило певца, так это реакция земляков. Он довольно тактично ответил на призыв зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева вернуться в Россию, заявив, что обязательно воспользуется советом уезжать из Москвы в места прохладней Калифорнии. Однако в целом реакция россиян его обидела.

Печально только, что на родине, вместо того, чтобы порадоваться за тех, кто уцелел, многие, в том числе депутаты, стали злорадствовать, писать, что нечего было уезжать. Это равноценно тому, что говорить людям: зачем вам дача? Нечего было уезжать на дачу. Алексей Воробьев певец

Скандал с флагом США в доме Алексея Воробьева Злорадство могло быть связано с прошлогодним скандалом. Воробьев всегда подчеркивал свою аполитичность и любовь к России, однако в интернете разлетелись кадры с американским флагом на стене его дома в Калифорнии. Тогда за артиста вступился друг. По его словам, госсимвол США подарил партнер по съемкам фильма «Рейган», исполнитель роли отставного офицера КГБ, отец Анджелины Джоли, оскароносный актер и республиканец Джон Войт. «Это не просто флаг. Это дань уважения американских коллег байопика „Рейган“ к русскому артисту и его стране. Именно этот флаг в кадре висит в Белом доме», — заявил он. Оправдания не помогли, бывшие поклонники обвинили Воробьева в попытке усидеть на двух стульях и предательстве. Тем не менее, он продолжил работать в России. В 2024 году вышел фильм «Небриллиантовая рука» с его участием.