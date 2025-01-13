Бушующие в Калифорнии пожары уничтожили дом Ильи Лагутенко

Лидер российской рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко потерял дом во время охвативших Калифорнию пожаров. Об этом сообщил портал «Октагон» .

Речь идет об одноэтажном коттедже площадью 205 квадратных метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами.

Дом музыканта находился в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом, где после пожаров не уцелело ни одно здание. Элитную недвижимость стоимостью три миллиона долларов он купил семь лет назад в ипотеку.

Кроме сгоревшего особняка у Лагутенко был еще один дом в районе Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе, который не попал в зону пожара и не пострадал.

Серия лесных пожаров охватила Калифорнию с 7 января. Возгорания не удается остановить из-за очень низкой влажности, длительной засухи и ураганного ветра, скорость которого местами доходила до 130 километров в час. Пожары распространились на территории 163 квадратных километров, что почти в 1,5 раза больше площади Парижа.

Позже газета The Washigton Post сообщила, что бушующий пожар возник из-за повторного возгорания, а первоначальное началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал разработать «план Маршалла» и «Лос-Анджелес 2.0» для восстановления сгоревших районов.