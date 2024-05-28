Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме

Певец Воробьев случайно показал подписчикам американский флаг в своем доме в США

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и актер Алексей Воробьев украсил стену своего дом в США американским флагом. Соответствующее видео он показал в своем Instagram*.

Артист снял ролик из своего жилища, планируя показать, как он играет со своей собакой. Однако некоторые пользователи обратили больше внимание на интерьер дома, особенно на флаг США.

Воробьев проживает в Соединенных Штатах, а в России бывает только по работе. Он был ведущим телешоу «Страна талантов» на НТВ и судил участников четвертого сезона шоу «Маска». Также артист известен по песне «Сумасшедшая» и сериалу «Деффчонки».

mr.alexsparrow/Instagram*
Фото: mr.alexsparrow/Instagram*

Несколько лет назад Воробьев снялся в голливудском фильме «Рейган». Его партнером по съемочной площадке стал Джон Войт — отец актрисы Анджелины Джоли.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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