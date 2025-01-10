В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Россию

Певца Воробьева призвали вернуться в Россию после пожаров в Лос-Анджелесе

Российский депутат Александр Толмачев заявил, что певцу и актеру Алексею Воробьеву, эвакуировавшемуся из Лос-Анджелеса из-за пожаров, стоит рассмотреть возвращение в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Политик пояснил, что удивился, заметив видео Алексея Воробьева среди съемок полыхающего в Лос-Анджелесе гигантского пожара. По словам Толмачева, сейчас самое время возвращаться в Москву.

«Дома — безопаснее. И перспективы лучше», — добавил депутат.

Воробьев ранее сообщил, что вынужден был покинуть свой дом в Лос-Анджелесе вместе с собакой по кличке Моцарт из-за угрозы пожаров. В США артист строит карьеру с 2011 года. Летом 2024-го некоторые российские поклонники записали его в «предатели».

Беспрецедентные по силе лесные пожары начались в Лос-Анджелесе во вторник, 7 января. Только в городе огонь уничтожил не менее двух тысяч зданий. Своих домов лишились звезды мирового масштаба, в том числе Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Бен Аффлек.