Названа вероятная причина масштабного пожара в Калифорнии

Бушующий в районе Лос-Анджелеса пожар мог возникнуть из-за повторного возгорания. Первоначальное возгорание, вероятно, началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, сообщила газета The Washigton Post .

Анализ показал, что новый пожар распространился в непосредственной близости от старого. Это повышает вероятность того, что бушевавший в канун Нового года пожар возник повторно при ветреной погоде.

Источник WP отметил, что возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января сильный пожар потушили примерно за четыре часа. При этом из-за нехватки кадров пожарной службе округа Лос-Анджелес было сложно проследить, не возобновился ли ранее потушенный пожар.

Официально причину возгораний пока что не озвучивали. Местные жители в разговоре с журналистами допустили, что в первый раз возгорание спровоцировали фейерверки.

Ранее стало известно, что число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16.